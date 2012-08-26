افتتاح پروژه آسفالت روستای کویشا رشت

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که با اعتبار یک میلیارد ریال از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان به انجام رسید باعث خوشحالی و دلگرمی روستانشیان شد.

فرماندار شهرستان رشت در این مراسم بر لزوم توسعه اصولی و پایدار در سطح روستاها تاکید کرد و گفت: بی ‌توجهی به توسعه روستایی چالش ‌های جدی از قبیل اشتغال، مهاجرات بی‌ رویه روستائیان به شهرها و غیره را به دنبال خواهد داشت.

سید ولی الله عظمتی با اشاره به معضلات روستاهای استان و موانع توسعه روستایی افزود: بهره ‌وری پائین در بخش کشاورزی، درآمد پائین روستائیان و عدم اشتغال مناسب و پایدار از موانع توسعه روستاهای این شهرستان است.

وی همچنین به پروژه آسفالت راه روستایی اشاره کرد و اظهارداشت: توسعه و آسفالت راه های روستایی باعث می شود تا میزان دسترسی مردم به سایر امکانات مورد نیاز زندگی افزایش یافته و در نتیجه این اقدام کاهش میزان مهاجرت به مناطق شهری در شهرستان را به همراه خواهد داشت.

فرماندار رشت گفت: افزایش اشتغال، رشد سرمایه ‌گذاری، افزایش تکنولوژی کشاورزی و بهبود سطح بهداشت از شاخص‌ های مهم توسعه روستایی است.

وی در ادامه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: روستاها به عنوان تولید کننده بخش اعظم نیازهای اولیه بشریت و قطب تولید به شمار می روند بنابراین افرادی که در روستاها سرمایه ‌گذاری می‌ کنند از رشد اقتصادی بالا‌تری برخوردار بوده چرا که علاوه ‌بر ایجاد اشتغال پایدار باعث رونق اقتصادی منطقه و خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی و دامی ( اصلی ‌ترین نیاز انسان ) نیز می ‌شوند.

عظمتی یادآورشد: مناطق روستایی شهرستان رشت بستری مناسب برای توسعه گردشگری و کشاورزی هستند که باید از این ظرفیت ها برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی استان بهره گیری شود.