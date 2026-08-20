«بهار دلشکسته» رونمایی شد؛ اهالی فرهنگ از خاطراتشان با رهبر شهید گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پاسداشت چهلمین روز از خاکسپاری رهبر شهید با عنوان «خون دلی که لعل شد» با حضور اهالی فرهنگ و هنر عصر امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در کوشک باغ هنر برگزار شد.
مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
از حاضران در این برنامه میتوان به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، محمدحسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباسآباد، علی صدرینیا مستندساز، مهدی قزلی فعال رسانهای و نویسنده، حجتالاسلام محمدحسنی زائری فعال رسانهای، حسامالدین سراج خواننده، محمد رسولی شاعر، محمد حمزهزاده نویسنده و کارگردان و ... اشاره کرد.
سپس کلیپی از مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید پخش شد.
اجرای این برنامه را راحله امینیان عهدهدار بود.
پس از خوانش ابیاتی و بیان خوشامدگویی به حضار توسط مجری، کلیپی دیگر با موضوع زیست فرهنگی رهبر شهید برای حاضران به نمایش درآمد.
مستند غیررسمی؛ جلسات رهبر شهید با هنرمندان و اهالی فرهنگ چگونه مستند شد
در ادامه علی صدرینیا مستندساز، با دعوت مجری و پخش کلیپی دیگر روی صحنه حاضر شد و گفت: سال ۹۷-۹۸ بود که شروع تولید مستند «غیررسمی» اتفاق افتاد و بنا شد از جلسات غیررسمی رهبر شهید مستند ساخته شود. جلساتی که پنجشنبه شبها با هنرمندان و اهالی فرهنگ به صورت دوستانه برگزار میشد و بنا بود که این فیلم و مستندات این جلسات، منتشر نشود. پس از بازبینی حدود ۶۰ جلسه که اغلب آن به بحث با اهالی فرهنگ و هنر اختصاص داشت متوجه نکاتی شدم؛ افرادی که در تک جلسات حضور داشتند، شاید متوجه جریانی که توسط آقا در حال شکلگیری بود، نمیشدند، اما آقا در جلسه با نویسندگان حوزه مقاومت ماموریت و دغدغهای را به آنها میدادند که در جلسات با رماننویسان متفاوت بود. همینطور در جلسات با فیلمسازان ماموریت و دغدغه دیگری را به آنها ارائه میکردند.
رهبری که بر فرهنگ و هنر مسلط بود
وی افزود: ایشان با مترجمان نیز بهگونهای دیگر گفتگو میکردند که ادبیات ما به بیرون مرزها نیز برود. اینها مواردی بود که در تولید این مستندات غیررسمی برای من جالب و جذاب بود. گویا خود آقا دغدغههای اهالی فرهنگ و هنر را میشنیدند و روند صعودی فرهنگ و هنر را پیگیری میکردند. برای مثال در جلسات با فیلمسازان نکاتی را مطرح میکردند که آثار مبلغ ناامیدی نباشد و به عزت و سربلندی ایران کمک کند و بر آثار برونمرزی و حتی آثار سینمای هالیوود مسلط بودند و مثالهایی از آثار خارج از ایران و غربی نیز ارائه میکردند. چیزی که فکر میکنم به قدر کفایت مورد توجه قرار نگرفته است آن وجهه فرهنگی و هنری ایشان است که توسط جریانسازی های متعددی در این حوزه شکل گرفته بود.
مهدی قزلی فعال رسانهای و نویسنده، سخنران بعدی این برنامه بود. وی متنی از کتاب «زنبورهای بیکندو» را که به روایت مراسم تشییع رهبر شهید اختصاص داشت برای حضار خواند.
در ادامه کلیپی دیگر از ملاقات هنرمندان و اهالی فرهنگ در جلسات مختلف با رهبر شهید پخش شد.
در بخش بعدی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، با قرائت صلواتی نثار روح رهبر شهید پشت تریبون حاضر شد و عنوان کرد: صحبتهای ایشان در دیدار با شعرا در گذشته بسیار جالب بود. آن زمان هنوز رمان نوشتن درمورد جنگ باب نشده بود. در دیداری با شعرا ایشان در مورد ارتباط هنر با موضوع دفاع مقدس صحبت کردند و به کتابهای «بینوایان» و «جنگ و صلح» اشاره کردند که این آثار را مثالهای درخوری برای این ارتباط میدانستند. حافظه ایشان آنقدر دقیق بود که از شخصیتها و موقعیتهای مفروض در این آثار، تمثیلاتی ارائه میکردند.
دیدار رهبر شهید با شهید چمران و ماجرای کتاب «تاریخ هنر»
وی افزود: وقتی در ماه دوم جنگ تحمیلی ۸ ساله، شهید چمران مجروح شده بودند؛ آقا به دیدار ایشان میرفتند، در یکی از دیدارها کتاب «تاریخ هنر» را برای ایشان بردند و این اتفاق برای من بسیار جالب بود که آقا به هنر علاقهمند بودند و دکتر چمران نیز از علاقه خود به هنر و عکاسی گفتند و آنجا از اسلایدهای ثبت شده توسط خود صحبت و درخواست کرده بودند که این اسلایدها چاپ شود که من در این سالها کوتاهی کردم و به تازگی دست به کار شدیم و به امید خدا بهزودی به چاپ میرسد. ان شاءالله که راه و مسیر ایشان که نبودشان برای ما بسیار غیرقابل پذیرش است، ادامه پیدا میکند.
در بخش بعدی محمد رسولی شاعر نیز ابیاتی را درمورد رهبر شهید قرائت کرد.
با حضور حجتالاسلام محمد زائری فعال رسانهای که به بیان خاطراتی از همجواری با رهبر شهید پرداخت، برنامه پیش رفت.
وی این خاطرات را در قالب متنی از پیش نوشته شده برای مخاطبان خواند.
در ادامه کلیپی دیگر از حضور پرشور مردم پس از شهادت رهبر شهید در میادین و تولیدات هنری اتفاق افتاده پس از درگذشت ایشان، پخش شد.
محمدحسین حجازی نیز به بیان نکاتی درباره رهبر شهید پرداخت.
وی مطرح کرد: باور این موضوع همچنان برای من سخت است که آقا از بین ما رفتهاند. اراضی عباسآباد یادگار آقا است. سال ۱۳۷۱ قصد داشتند این محدوده را به کاخ ها و امکان دولتی بدل کنند. آقا سند این محدوده را مطالعه کردند و دستور دادند که اراضی عباسآباد به فضای سبز و اماکن فرهنگی تبدیل شود.
ما نانخور آقا هستیم؛ اهمیت تحمیل نکردن ذهنیت به فرزند
حجازی ادامه داد: من و خانواده من خود را نانخور آقا میدانیم و با همین نانخوری به اینجا رسیدیم و با افتخار این را بیان میکنیم. دهه ۷۰ بود و من هم کمسن بودم. در حیاط منزل آقا، ایشان به من گفتند که دعای شما نوجوانان مستجاب میشود و دعا کنید. یکبار از پدر من پرسیدند که آقا محمدحسین قصد خواندن چه رشته تحصیلی را دارند؟ پدر من گفتند که من دوست دارم که محمدحسین طلبه بشود. آقا فرمودند که در مسیر فرزند هیچ دخالتی نکن و اجازه بده که خود فرزند انتخاب کند و این موضوع توسط پدر به من منتقل شد. این دید روشن آقا برای من بسیار جالب بود.
محمد حمزهزاده نویسنده و کارگردان نیز روی صحنه حاضر شد و متنی مرتبط با خاطراتش با رهبر شهید را برای حاضران خواند.
«بهار دلشکسته» رونمایی شد
حسامالدین سراج آخرین سخنران این رویداد بود. وی در مورد اثر «بهار دلشکسته» توضیح داد: زمستان سال قبل با عبدالجبار کاکایی در حال صحبت و گفتگو بودیم. به هرحال پس از زمستان و داغدار جوانان بودیم. آقای کاکایی اشعاری را نوشتند و ارسال کردند. پس از ۹ اسفند و اعلام خبر شهادت رهبر شهید مجدد به عبدالجبار زنگ زدم و گفتم موارد قبلی خوب است، اما نیاز به اشعار حماسی نیز داریم. جا دارد از عبدالجبار کاکایی قدردانی کنم که در مدت زمان کم و حتی یک روزه اشعاری را سرودند.
و در بخش پایانی این رویداد، قطعه «بهار دلشکسته» رونمایی و پخش شد.
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