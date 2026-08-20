به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام شادابیچگنی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور فرعی خرمآباد ـ ازنا در محدوده سگوند، بلافاصله عوامل پلیس راه، انتظامی و نیروهای امدادی برای بررسی موضوع و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
برخورد رخبهرخ دو دستگاه پژو
وی افزود: بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه نشان داد که این حادثه بر اثر برخورد رخبهرخ و شاخبهشاخ دو دستگاه خودروی پژو رخ داده است.
رئیس پلیس راه لرستان ادامه داد: متأسفانه شدت این برخورد موجب فوت یکی از سرنشینان در محل حادثه شد و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شدند که با حضور نیروهای امدادی، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
تجاوز به چپ؛ علت اصلی حادثه
شادابیچگنی با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده درباره علت وقوع این تصادف گفت: بر اساس نظر کارشناسان پلیس راه، تجاوز به چپ از سوی راننده خودروی پژوی نقرهای علت اصلی وقوع این حادثه بوده است.
وی با هشدار به رانندگان درباره تردد در محورهای فرعی و دوطرفه تصریح کرد: جادههای فرعی به دلیل عرض کم و تردد همزمان خودروها در دو مسیر، حساسیت بیشتری دارند و کوچکترین خطای رانندگی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
هشدار پلیس به رانندگان
رئیس پلیس راه لرستان تأکید کرد: سرعت غیرمطمئنه، سبقت غیرمجاز، بیتوجهی به شرایط مسیر و تجاوز به چپ از جمله رفتارهای پرخطری هستند که میتوانند در چند ثانیه جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده را به خطر بیندازند.
شادابیچگنی در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و پرهیز جدی از سبقتهای غیرمجاز و تجاوز به مسیر مقابل، بهویژه در محورهای دوطرفه و فرعی، نقش خود را در کاهش تصادفات و حفظ جان کاربران جاده ایفا کنند.
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