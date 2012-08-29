پایان شهریور؛ آخرین مهلت ارسال مقاله به پنجمین پژوهشنامه ادبیات کودک

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین شماره پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان در فراخوانی، پایان شهریور را آخرین مهلت ارسال آثار برای انشتار در این شماره از ماهنامه اعلام کرده است.

این شماره از این پژوهشنامه با موضوع طنز و با محوریت‌های ویژگی‌های طنز کودکانه، تاثیر مخاطب کودک بر طنز، چرایی کاربرد کم طنز در داستان‌ها و رمان‌های ایرانی، تاثیر شرایط اجتماعی بر شکل گیری طنز کودکانه، تفاوت‌های طنز برای کودکان و طنز برای نوجوانان، بررسی موردی آثار پرطرفدار طنز، بررسی تطبیقی کتاب‌های کودک و نوجوان ایرانی و غیرایرانی از زاویه‌ موضوع اصلی، بررسی وضعیت طنز‌نویسی برای کودکان و نوجوانان در ایران و جهان، سیر طنزنویسی برای کودکان، شباهت‌ها و تفاوت‌های لطیفه و طنز، طنز و تصویرگری و شخصیت‌ها در آثار طنز، به دریافت آثار خواهد پرداخت.

نگاهی به آثار «عرفان نظر آهاری» نیز موضوع ویژه این شماره از پژوهشنامه است که علاقه‌مندان به آثار وی می‌توانند بررسی خود از آثار وی و یا بررسی موضوعی خاص در آثار وی را در قالب مقاله برای انتشار در اختیار پژوهشنامه قرار دهند.

این مقالات باید تایپ و به نشانی تهران خیابان انقلاب، خیابان12 فروردین، خیابان شهید نظری (غربی) کوچه‌ی جاوید یکم، شماره‌ 2 طبقه‌3(مؤسسه‌‌ نشر افق) صندوق پستی «1787-1315» پژوهشنامه‌ ادبیات کودک و نوجوان و یا نشانی الکترونیک: Pazhuheshnameh.a.k@gmail.com ارسال کنند.

همراه با این شماره از این پژوهشنامه تازه‌ترین شماره فهرست لاک‌پشت پرنده شامل آثار برگزیده فصل بهار سال1391 منتشر خواهد شد.