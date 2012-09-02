پیش نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین درباره جزئیات پیش نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: کلیات برنامه حدود 230 صفحه است اما در نسخه چکیده آن که حدود 40 صفحه است ، سهم هر رشته از ارزش افزوده کشور در افق 1404 و ترکیب سبد صنعتی مشخص شده و اهداف هم برای بخش صنعت ، معدن و هم تجارت تعیین و راهبردها نیز مشخص شده است.



وی گفت: در هفته های آتی این پیش نویس را برای جمعی از دانشگاهیان و صاحبان صنایع خواهیم فرستاد تا جمع بندی نهایی و تا پایان شهریور ماه رونمایی شود.

فاطمی امین با اشاره به ماده 150 برنامه پنجم توسعه که تدوین برنامه راهبردی را با کمک معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری برای وزارت صنعت ، معدن و تجارت تکلیف کرده است، اظهار کرد: پیش نویس این برنامه برای دفتر اقتصادی معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور و نیز دفتر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ریاست جمهوری ، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و نیزمدیران و مشاورین سابق ارسال شده و نظرات اقتصاد دانان برجسته نیز اخذ شده است.

وی با بیان اینکه در مراحل تدوین برنامه 230 جلسه هم اندیشی با حضور صاحبان صنایع ، انجمنها ، تشکلها در اتاق بازرگانی و خانه های صنعت و معدن ، صاحبنظران استانی و جمع های دانشگاهی برگزار شد ، تصریح کرد : به فراخور موضوعات و رشته ها ذینفعان را درگیر کردیم و به طور متوسط 30 جلسه با تشکلهای مهم رشته های مربوط برگزار شد.

به گفته معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، با وجودی که برنامه با همکاری و اخذ نظرات صاحبنظران تهیه شد اما لازم بود برای ایجاد وفاق درکل برنامه ، شاکله نهایی نیز مجددا در معرض نقد و نظر قرار گیرد ، نکاتی اضافه شود و در ادبیات و روش تحقیق کار اعمال شود.

فاطمی امین افزود: پیش نویس چند سند از جمله برنامه کلان صنعت ، معدن و تجارت منتشر شد و به دنبال آن ، با زمان بندی انجام شده ، برنامه همه رشته های صنعتی از جمله صنایع غذایی ، صنایع حمل و نقل و خودرو ، شیمیایی و فلزات و.... را به تدریج رونمایی می کنیم.

وی تصریح کرد: برای بسیاری از تشکلها نگاه مشارکتی وزارتخانه در تدوین برنامه بسیار جالب بود و با استقبال مواجه شد و مسلما دراجرا هم همکاری خواهند داشت. به بیان این مقام مسئول ، سند راهبرد توسعه صنعتی بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با نگاه فرصتها و موضوعات جدید ، مهندسی مجدد شد و برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت شکل گرفت.