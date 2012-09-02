به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی ابطحی، مدیر دفتر ادبیات و هنر پایداری حوزه هنری استان تهران با اعلام این خبر گفت: نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های هم اندیشی بانوان راوی دفاع مقدس با حضور اعضای این نشست‌ها، روزدوشنبه 13 شهریور در سالن کنفرانس حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: نوزدهمین نشست بانوان راوی دفاع مقدس با حضور کاظم فرامرزی رییس مرکز ملی اسناد و کتابخانه دفاع‌ مقدس همراه خواهد بود. همچنین در این نشست کتاب «سربازان امام» که درباره مقاومت اهواز از انتشارت فاتحان به چاپ رسیده است، مورد نقد روایی قرار می‌گیرد.

جلسات هم‌اندیشی بانوان راوی دفاع مقدس به همت حوزه هنری استان تهران به ‌صورت ماهانه و با حضور بانوانی چون سیده زهرا حسینی راوی کتاب «دا»، شمسی سبحانی راوی کتاب «از چنده‌لا تا جنگ»، معصومه رامهرمزی راوی کتاب «یکشنبه آخر»، زهره ستوده راوی کتاب «پاییز 59»، شهلا غیاثوند راوی کتاب «اینک شوکران3»، سهیلا فرجام‌فر راوی کتاب «کفش‌های سرگردان»، مینا کمایی راوی کتاب «دختران اُ پی دی»، اشرف‌اسادات مساوات روای کتاب «کنار رود خیم»، فرشته ملکی راوی کتاب «اینک شوکران1» و ... برگزار می‌شود.