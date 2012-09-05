تکذیب شایعه شکایت از استاندار تهران/ شهردار ری بزودی مشخص می شود

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه گفته شده است که جمعی از اهالی و اعضای شورایاری شهر ری به دلیل دستور استاندار برای جدایی ری از تهران از شخص شما به دیوان عدالت شکایت کرده اند گفت: اینها همه شایعه است و نباید به این شایعات گوش داد.

وی افزود: وقتی شهردار شهر ری را منصوب کردیم به تمامی این شایعات خاتمه داده می شود.

استاندار تهران در مورد انتشار برخی از اخبار در مورد احتمال شهردار شدن پروین احمدی نژاد سکوت کرد و گفت: صبر کنید بالاخره شهردار را معرفی می کنیم رسانه ها بگذارند ما به کارمان برسیم و خدمت به مردم را از دست ندهیم.