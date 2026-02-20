غیبت وریا غفوری در تمرینات؛ پای مدیریت استقلال به کادر فنی باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدار خود برابر الحسین اردن به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. آبیپوشان که در دیدار رفت نیز نتیجه را واگذار کرده بودند، در مجموع دو بازی رفت و برگشت با حساب ۴ بر ۲ مغلوب شدند تا از دور رقابتها کنار بروند.
پس از بازگشت کاروان استقلال به تهران، وریا غفوری، دستیار ایرانی ریکاردو ساپینتو، در تمرینات دو روز اخیر این تیم حضور نداشته است؛ موضوعی که شائبه قهر این مربی را مطرح کرده است.
در همین راستا، مدیران باشگاه استقلال قصد دارند جلسهای برگزار کنند تا دلیل عدم حضور غفوری در تمرینات مشخص شود. با این حال، در شرایط فعلی و تا زمان اضافه شدن یک دستیار خارجی به کادر فنی استقلال، مدیران باشگاه تمایلی به جدایی این مربی از جمع آبیپوشان ندارند.
