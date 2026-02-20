مدرسی: ماه رمضان فرصتی برای تقویت روح و کنترل احساسات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن مدرسی ظهر جمعه با تأکید بر جایگاه تقوا، ماه مبارک رمضان را بهترین بستر برای تمرین خودسازی و زیست عفیفانه دانست.

وی خاطرنشان کرد: در آموزه‌های دینی، انسان‌های باتقوا در سختی‌ها و آرامش، یاد خدا را از دل نمی‌برند و همین ویژگی آنان را در برابر مشکلات پایدار می‌سازد.

مدرسی در ادامه گفت: بسیاری از لغزش‌های رفتاری ریشه در عدم کنترل احساسات دارند و رمضان زمانی مناسب برای مدیریت هیجانات و رشد معنوی است. تعادل روحی و آرامش روان شرط اساسی برای مقابله با چالش‌های زندگی و تقویت رفتارهای مثبت در جامعه است.

وی، به تبیین بیانات اخیر مقام معظم رهبری پرداخت و اظهار داشت: تاکید ایشان بر ضرورت آرامش اجتماعی، امیدآفرینی و حل مشکلات معیشتی مردم نشان‌دهنده راهبردی جامع برای پیشرفت کشور است.

مدرسی افزود: نقش ملت ایران در عبور از بحران‌ها و پاسخ به تهدیدات خارجی، نمونه‌ای از اقتدار و هوشمندی ملی است.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد با اشاره به شکست‌های اخیر آمریکا در منطقه، تصریح کرد: سیاست فشار و جنگ روانی دشمن همچنان ادامه دارد و مهم‌ترین ابزار آن رسانه‌ها و فضای مجازی است؛ جایی که با انتشار اخبار ساختگی و تحریک احساسات، تلاش می‌شود افکار عمومی را دچار آشفتگی کنند.

وی بر ضرورت ساماندهی و قانون‌گذاری روشن در حوزه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: سوءاستفاده از احساسات جوانان و گسترش اطلاعات نادرست از سوی دشمنان، نیازمند هوشیاری و تصمیم‌گیری دقیق مسئولان است تا بستر سوء‌تفاهم و فتنه بسته شود.

مدرسی همچنین با اشاره به نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر، از برخی رفتارهای دوپهلو در میان مسئولان سابق انتقاد کرد و گفت: چنین مواضعی زمینه سوءبرداشت و تضعیف نظام را فراهم می‌آورد.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد بر اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد و خواستار مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در این عرصه شد.