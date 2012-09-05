جامعه مدرسین مدلی برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: طبق قانون هر کسی را که شورای نگهبان تایید صلاحیت کند، می تواند با توجه به مقررات تبلیغ کند و مردم نیز به او رای دهند.

وی در ادامه افزود: هر کس که صلاح و مصلحت کشور باشد رای می آورد.

آیت الله یزدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی ویژگی های کاندیدای ریاست جمهوری را پرسید، گفت: همان ویژگی هایی که در قانون آمده است، بیشتر از آن چیز دیگری نیست.

وی در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیز، تصریح کرد: من اصلاح طلب و غیراصلاح طلب نمی شناسم بلکه مردم آزاد هستند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: طبعا مردم نیز موقع رای دادن آزاد هستند که به هر کس که صلاح دانستند رای داده و وی را انتخاب کنند و امیدواریم هر کسی که اصلح است، انتخاب شود.

وی افزود: هنوز جامعه مدرسین مدلی را برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر نگرفته اند و در این خصوص بحثی نشده است.

آیت الله یزدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از ایشان پرسید توصیه شما در سال پایانی دولت به دولتمردان چیست؟، گفت: توصیه ما همان سفارشات رهبری به دولت است و به نظرم همان ها کفایت می کند.