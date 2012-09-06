23 طرح کشاورزی در شوش به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان پیش از ظهر روز پنج شنبه در کارگروه کشاورزی شوش با اشاره به تصویب این تعداد از شهرستان شوش به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی در استان و شهرستان نام برد و گفت: ظرفیت طرح های کشاورزی در شوش بالا است و مسئولان این شهر باید طرح های بیشتری برای تصویب به کارگروه کشاورز استان معرفی کنند.

حجازی با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی شوش فرصتی طلایی برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی است، عنوان کرد: گسترش صنایع تبدیلی در شوش این اطمینان خاطر را به کشاورز می دهد که با خیال راحت و به صورت انبوه در زمین خود کشاورزی کند و نگران ضایع شدن محصولات تولیدی خود را نداشته باشد.

وی همچنین به کلیه دستگاه های اجرایی استان دستور دارد ظرفیت های کشاورزی و صنعتی هر شهرستان را به صورت تفکیک شناسایی کنند و نسبت به اعلام عمومی آن در رسانه ملی و مطبوعات محلی تا یک هفته آینده اقدام کنند.

رئیس کارگروه کشاورزی استان خوزستان عنوان کرد: با این کار افرادی که خلاقیت لازم برای ایجاد فعالیت های نو و اشتغالزا را دارند وارد کار می شوند و آنها می تواند با تامین 30 درصد از سرمایه مورد نیاز، سایر منابع مورد در خواست خود را از بانکهای استان به صورت تسهیلات دریافت کنند.

حجازی با تاکید بر اینکه شهرستان شوش که از بی شک قطب تولید محصولات کشاورزی است نیازمند ایجاد شهرک کشاورزی است، عنوان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان به سرعت ایجاد چنین مکانی را در برنامه قرار دهد و نسبت به مکان نمایی این شهر اقدام کند.

استاندار خوزستان ادامه داد: با این کار از ادامه ایجاد واحدهای صنعتی کشاورزی در زمین های زراعی جلوگیری و از تخریب و نابودی این زمینها جلوگیری به عمل می آید.