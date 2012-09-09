24 مدرسه بهشهر مختلط است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم ثلاثی عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بهشهر افزود: دارا بودن مدارس مختلط از دغدغه های مهم آموزش و پرورش بوده که خوشبختانه با برنامه ریزی مناسب این تعداد از 40 مدرسه به 24 مدرسه کاهش یافته و از 113 کلاس مختلط به 52 کلاس تقلیل یافته است.

وی اظهار داشت: تاکنون 86 درصد دانش آموزان بهشهری مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس ثبت نام کردند و خوشبختانه در سال تحصیلی جدید تمام مدارس بهشهر به استثنا یک مدرسه تک شیفته نوبت صبح هستند.

به گفته ثلاثی، اجرا کردن نظام آموزشی جدی ابتدایی از دغدغه های مهم ما بوده که با قوت پیگیری می شود و در این رابطه با استفاده از معلمان پایه پنجم برای دوره ششم ابتدایی، دوره آموزشی برگزار شده و دوره های بازآموزی در طول سال برگزار می شود.

وی ادامه داد: هوشمندسازی مدارس در تمام مدارس پایه ششم ابتدایی اجرایی می شود تا دانش آموزان در محیطی مناسب آموزش ببینند.

فرماندار بهشهر گفت: استعدادهای ناشناخته فراوانی در بین دانش آموزان داریم که باید با شناسایی آنان در جهت شکوفایی این استعدادها تلاش کنیم.

محمدرضا البرزی افزود: هر دانش آموز بهشهری که رتبه اول کنکور را بیاورد یک دستگاه پراید، رتبه دوم تا نهم سه سفر حج ( دانش آموز همراه با والدین)، رتبه 10 تا 99 یک سفر حج و رتبه زیر یکهزار یک سفر عتبات عالیات هدیه می گیرد.

وی رسیدگی به وضعیت مدارس غیرانتفاعی را از دغدغه های مهم عنوان کرد و گفت: باید آسیب های مدارس غیر انتفاعی شناسایی و در جهت کاهش این آسیب ها راهکارا ارائه شود.

البرزی افزود: آموزش و پرورش مهمترین نهادی بوده که در ارتقای سلامت دانش آموزان نقش دارد و باید در این راستا با تمام توان وارد شود و در شکوفایی استعدادها تلاش کند.