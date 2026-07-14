رستمی: دانشگاه خلیج فارس باید مرجع علمی اقتصاد دریامحور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی در آیین آغاز به کار مرکز هدایت و راهبری فناوری دریامحور در دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: اگر مرکزیت علمی، پژوهشی و فناوری حوزه دریا به دانشگاههای مادر مناطق ساحلی بازنگردد، اهداف توسعه دریامحور کشور بهصورت کامل محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید و قاید ملت افزود: این سیاستها فضای گفتمانی جدیدی در کشور ایجاد کرده و در دولت چهاردهم نیز با تعیین دستیار ویژه رئیسجمهور در حوزه توسعه دریامحور، این موضوع وارد مرحله جدیدی از اجرا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با بیان اینکه اقتصاد استان بوشهر ماهیتی کاملاً دریامحور دارد، تصریح کرد: تمامی شهرستانهای استان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر دریا قرار دارند؛ بنابراین هر برنامه اقتصادی در استان باید با نگاه دریامحور تدوین شود، اما این مفهوم نباید به کلیگویی و بیان شعارهای عمومی محدود شود.
رستمی نبود ساختار آماری و اجرایی متناسب با اقتصاد دریا را از چالشهای موجود دانست و گفت: در بخشهایی مانند شیلات، آبزیپروری، حملونقل دریایی و گردشگری ساحلی با مسائل سیاستگذاری، تأمین مالی، فناوری و الگوهای بهرهبرداری مواجه هستیم که باید بهصورت تخصصی و کاربردی در این مرکز بررسی شوند.
وی تأکید کرد: مسائل واقعی بخش خصوصی، انجمنها، اتحادیهها و فعالان اقتصادی باید در مرکز هدایت و راهبری فناوری دریامحور مطرح و با مشارکت استادان، پژوهشگران و دستگاههای اجرایی برای آنها راهکار عملیاتی ارائه شود. مرجعیت این فعالیتها باید در دانشگاه خلیج فارس شکل گیرد و از ظرفیت سایر دانشگاههای کشور نیز استفاده شود.
رستمی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه شیلات، پرورش ماهیان دریایی، خدمات بندری و گردشگری ساحلی گفت: هدفگذاری استان، تبدیل بوشهر به مرکز علمی، فناوری و نوآوری اقتصاد دریامحور در پهنه خلیج فارس است و برگزاری رویدادهای هفته خلیج فارس و جایزه ملی «معینالتجار» میتواند به تقویت این جایگاه کمک کند.
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