  1. فرهنگ و ادب
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

جلسه نقد «دوره‌گردها» برگزار می‌شود

جلسه نقد «دوره‌گردها» برگزار می‌شود

جلسه نقد مجموعه غزل‌های یحیی علوی‌فرد با عنوان «دوره‌گردها» امروز با حضور چند تن از منتقدین در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دوره‌گردها» اولین مجموعه غزل یحیی علوی‌فرد شاعر و روزنامه‌نگار برای نوجوانان است و جلسه نقد و بررسی آن به ابتکار انجمن شعر طلاب در قم برگزار می‌شود.

نشست نقد و بررسی این کتاب ساعت 3 بعدازظهر امروز سه‌شنبه 21 شهریور با حضور حمید هنرجو و تقی متقی به عنوان منتقد و نیز خود شاعر (علوی‌فرد) در محل معاونت فرهنگی، هنری دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار می‌شود.

فصل‌ها زیبایند، بهار ماندنی، نوآوری این است، بیا ببین، شهر پرنده‌ها، خدا کند همیشه جنگ باشد، محمد دوباره می‌آید، روزی پرستویی، مثل عروسک‌ها و گرگ و میش از جمله مجموعه شعرهای منتشر شده از یحیی علوی فرد است. 

کد مطلب 1693014

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