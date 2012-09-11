چهارمین جشنواره پسته در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انگورکاران روستای حسین آباد روز سه شنبه با برپایی جشنواره پسته برداشت محصول خود را جشن گرفتند.

در این مراسم که منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حجت الاسلام زرینه امام جمعه، احمدی فرماندار شهرستان بوئین زهرا، جمعی از مدیران و مسئولان استان، شهرستان، باغداران و پسته کاران حضور داشتند از درگاه الهی به پاس سال زراعی مناسب شکرگذاری کردند.

منوچهر حبیبی در این مراسم گفت: پیشرفت و توسعه کشور بر پایه کشاورزی است و عمده فعالیت شهرستان بوئین زهرا نیز در این بخش متمرکز شده و یکی از محصولات شاخص پسته است.



حبیبی با تاکید بر این نکته که این شهرستان دارای اقلیم آب و خاک مناسب و کشاورزان پرتلاش و پیشرو است افزود: تولید محصول پسته در شهرستان بوئین زهرا به سمت تولید علمی و نوین پیش می رود که آینده بسیار روشنی برای پسته کاران این شهرستان پیش بینی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: ارتقاء کیفی و کمی محصولات کشاورزی از دستاوردها و نتایج بکارگیری الگوهای مناسب، یافته های علمی و دانش نوین است.



محمد رضا صفری تصریح کرد: پسته از محصولات ویژه کشاورزی است و با توجه به بررسی های کارشناسی که بر روی ارقام پسته بوئین زهرا انجام شده، این محصول از کیفیت و مرغوبیت و فواید غذایی زیادی برخوردار است.



وی بیان کرد: با اصلاح ارقام پسته های محلی و تغذیه مناسب باغات می توان کیفیت محصول و میزان تولید را افزایش داد و انگیزه و اشتیاق باغداران را برای ادامه فعالیت و توسعه باغات پسته بیشتر کرد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تشکیل تعاونی باغداران پسته را لازم و ضروری دانست.



حجت الاسلام زرینه امام جمعه شهرستان بوئین زهرا نیز به آیات و روایات قرآنی در خصوص اهمیت کشاورزی در اسلام اشاره کرد و گفت: اگر ما براساس آموزه های دینی شکرگزار نعمت های خداوند باشیم خداوند گشایش بیشتری در نعمتهای الهی نسبت به بندگان حاصل می شود.



حجت الاسلام زرینه همچنین با تاکید بر حمایت دولت های نهم و دهم از بخش کشاورزی افزود: اجرای سیستم های آبیاری نوین، یکپارچه سازی اراضی، اصلاح و ارتقاء کیفیت محصولات و بازاریابی می تواند نقش موثری در بخش کشاورزی ایفا کند.



فرماندار شهرستان بوئین زهرا نیز با اشاره به اختصاص مقام نخست تولید پسته به شهرستان بوئین زهرا در استان تصریح کرد: محصول پسته این شهرستان از نظر مرغوبیت و کیفیت، خریداران و مشتاقان زیادی دارد.



احمدی در ادامه ایجاد مرکز تحقیقات پسته در شهرستان بوئین زهرا را لازم و ضروری دانست و گفت: فعالیت مرکز تحقیقات پسته با تمرکز کارشناسان زبده کشاورزی می تواند در شناسایی آفات پسته، علفهای هرز باغات، اصلاح درختان پسته، فاصله و زمان کاشت و سیستم های نوین اصلاح نباتات موثر باشد.



مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا نیز سطح زیر کشت پسته ایران را بیش از360هزارهکتار با تولیدی بالغ بر 238 هزار تن برآورد کرد و گفت: در این شهرستان پنج هزار و 196 هکتار باغ پسته وجود دارد که از این میزان 1532 هکتار نهال و سه هزار و 664 هکتار بارور است .



مرتضی شعبان نژاد افزود: با میانگین عملکرد یک کیلو و200 گرم در هکتار سالانه بیش از چهار هزار و 300 تن محصول برداشت می شود.



وی انواع پسته شهرستان بوئین زهرا را از نوع اکبری، اوحدی، بادامی، کله قوچی، فندقی و بادامی ذکر کرد.