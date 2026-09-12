پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سنندج با حضور در پویش «سلامت علوی»، اردوی جهادی شهدای سلامت و کاروان سلامت، مجموعه‌ای از خدمات سلامت‌محور و اجتماعی را به جامعه هدف ارائه کردند.

وی افزود: این برنامه با هدف تقویت خدمات بشردوستانه، ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه سلامت و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به خدمات حمایتی و مشاوره‌ای و با مشارکت نیروهای داوطلب برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با بیان اینکه در مجموع ۳۲۵ نفر از خدمات این برنامه بهره‌مند شدند، گفت: ارائه خدمات در حوزه سلامت و مشاوره با تأکید بر پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی انجام گرفت و تلاش شد ظرفیت جوانان و داوطلبان هلال‌احمر در مسیر پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و سلامت جامعه به کار گرفته شود.

توسعه فرهنگ داوطلبی با فعالیت‌های جهادی

جلالی مشارکت جوانان و داوطلبان در برنامه‌های اجتماعی و جهادی را یکی از ظرفیت‌های مهم جمعیت هلال‌احمر دانست و بیان کرد: حضور داوطلبانه نیروهای جوان در چنین برنامه‌هایی علاوه بر کمک به ارائه خدمات به جامعه، زمینه تقویت فرهنگ داوطلبی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های سلامت‌محور با بهره‌گیری از توان نیروهای داوطلب، نمونه‌ای از حضور مؤثر هلال‌احمر در عرصه‌های اجتماعی و تلاش برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان همچنین از عوامل اجرایی و اعضای جوانان و داوطلبان مشارکت‌کننده در این برنامه قدردانی کرد و گفت: تداوم فعالیت‌های جهادی و سلامت‌محور می‌تواند به توسعه خدمات اجتماعی و بشردوستانه در مناطق مختلف کمک کند.

جلالی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی و ظرفیت‌های داوطلبانه، زمینه اجرای برنامه‌های مؤثرتر در حوزه سلامت، پیشگیری و خدمات اجتماعی را فراهم می‌کند و در نهایت می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ نوع‌دوستی در جامعه منجر شود.