حریق نمایشگاه عرضه مستقیم کالای قم مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا که از 22 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های استان قم بر پا شده بود، قبل از ظهر جمعه دچار حریق شد.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت این حادثه هنوز به طور کامل مشخص نشده است گفت: علت حادثه آتش سوزی نمایشگاه پاییزه در دست بررسی است اما به احتمال قوی اتصال سیم های برق موجب حریق شده است.

عباس جعفری ساعت مخابره آتش سوزی به آتش نشانی را 11 و 49 دقیقه اعلام کرد و گفت: 2 دستگاه از ماشین‌های آتش نشانی بلافاصله در ساعت 11 و 50 دقیقه از ایستگاه آتش نشانی که در نزدیکی محل نمایشگاه است خود را به محل وقوع حریق رساندند.



وی افزود: با تلاش 30 آتش نشان که از هفت ایستگاه در محل حاضر شده بودند در ساعت 12 و 20 دقیقه آتش مهار و در ساعت 12 و 50 دقیقه پایان عملیات اعلام شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم که خود شخصاَ فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت اضافه کرد: در این حادثه که حدود 5 تا 7 درصد نمایشگاه دچار خسارت شد، 2 غرفه مواد غذایی، 2 غرفه لوازم التحریر، یک غرفه پوشاک‏، یک غرفه کیف و کمربند و یک غرفه کت و شلوار 100 درصد خسارت دیدند و یک غرفه مواد غذایی 60 درصد و همچنین یک غرفه لوازم بهداشتی 50 درصد دچار خسارت شدند.



وی گفت: در جریان مهار این آتش سوزی 2 نفر از نیروهای سازمان دچار برق گرفتگی و یک نفر هم دچار خفگی ناشی از دود شد که با حضور به موقع نیروهای اورژانس خوشبختانه دچار مشکل خاصی نشدند.

جعفری همچنین از شکستن 30 تا 40 درصد شیشه‌های نمایشگاه و 2 باب از درب‌ها در جریان مهار آتش سوزی خبر داد و بیان کرد: سیم کشی محدوده ای از نمایشگاه که در کانون آتش قرار داشته نیز سوخته است.



به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم حضور به موقع آتش نشانان و عملیات سریع و از خود گذشتگی عوامل، مهار آتش باعث نجات 95 درصد از فضای نمایشگاه از آتش سوزی و خسارت شد.

بعد از وقوع این حادثه سیدرضا دهناد و محسن محرری از معاونان استاندار، جهانبخش نجف زاده معاون خدمات شهری شهرداری قم، شهردار منطقه سه قم و تعدادی از مسئولان شهری در محل وقوع حادثه حاضر شدند و در جریان عملیات مهار آتش قرار گرفتند.