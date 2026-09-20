پلمب چهار کافه متخلف در شهریار؛ طرح نظارتی پلیس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس غرب استان تهران می‌گوید، در جریان طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در شهرستان شهریار، چهار کافه در بلوار تعاون به دلیل تخلفات پلمب شده‌اند.

این بازرسی‌ها با هماهنگی دادستان شهریار انجام شد و در آن ۱۷ واحد صنفی در رسته‌های باغ‌رستوران، کافی‌شاپ، کافه‌تریا و مشابه آن بررسی شدند.

پلیس می‌گوید، این طرح با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی اجرا شده است.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی غرب استان تهران اعلام کرد، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در این خیابان در دستور کار مأموران باقی خواهد ماند.

در این گزارش به جزئیات تخلفات یا نوع آن‌ها اشاره‌ای نشده است.