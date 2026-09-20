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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۲

پلمب چهار کافه متخلف در شهریار؛ طرح نظارتی پلیس ادامه دارد

پلمب چهار کافه متخلف در شهریار؛ طرح نظارتی پلیس ادامه دارد

شهریار- پلیس غرب استان تهران می‌گوید، در جریان طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در شهریار، چهار کافه در بلوار تعاون به دلیل تخلفات پلمب شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس غرب استان تهران می‌گوید، در جریان طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در شهرستان شهریار، چهار کافه در بلوار تعاون به دلیل تخلفات پلمب شده‌اند.

این بازرسی‌ها با هماهنگی دادستان شهریار انجام شد و در آن ۱۷ واحد صنفی در رسته‌های باغ‌رستوران، کافی‌شاپ، کافه‌تریا و مشابه آن بررسی شدند.

پلیس می‌گوید، این طرح با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی اجرا شده است.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی غرب استان تهران اعلام کرد، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در این خیابان در دستور کار مأموران باقی خواهد ماند.

در این گزارش به جزئیات تخلفات یا نوع آن‌ها اشاره‌ای نشده است.

کد مطلب 6952174

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    نظرات

    • yhfgh ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      میشه واضح بگید چه تخلفاتی؟
    • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      اگر درست نگید چی تخلف است دائم باید کافه ها را ببندید. موضوع سلیقه ای می شود یک کاری از نظر یکی ناهنجاری از نظر نفر دیگر هیچ هنجاری شکسته نشده در ضمن کافه دار هاهم نمی تونند در این دوران رکود به مشتری بگن این کار بکن اون کار را نکن 4 دونه مشتری که دارند را هم از دست می دهند

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