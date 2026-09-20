نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات تخریب و خنثیسازی پرتابهها و مهمات عملنکرده در مواضع و سایتهای مرتبط با پدافند هوایی جزیره خارگ از ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اجرای این عملیات با هدف پاکسازی و ایمنسازی محدودههای مربوطه انجام میشود و از شهروندان و کارکنان جزیره درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، به هشدارها و توصیههای عوامل مسئول توجه کنند.
بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: شهروندان از نزدیک شدن به محدودههای عملیاتی و مکان های مربوطه در مدت اجرای عملیات خودداری کنند تا روند انجام مأموریت با رعایت الزامات ایمنی و بدون ایجاد مشکل دنبال شود.
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