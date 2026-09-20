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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

اجرای ۷۰ برنامه توسط لشکر ۱۶ زرهی در هفته دفاع مقدس قزوین

اجرای ۷۰ برنامه توسط لشکر ۱۶ زرهی در هفته دفاع مقدس قزوین

قزوین- جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین از پیش‌بینی ۷۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: برنامه‌های این مجموعه با اولویت حضور نسل نوجوان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد باطانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری یادواره‌ها و برنامه‌های بزرگداشت شهدا و زنده نگه داشتن ارزش‌های آنان، یکی از عوامل مهم در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های بعد است و اگر این اقدامات مورد توجه قرار نمی‌گرفت، زمینه شکل‌گیری چنین دفاع مستحکمی فراهم نمی‌شد.

وی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدات خارجی افزود: بسیاری از کشورها ممکن است حتی با یک بار تحریم شدن یا قرار گرفتن در برابر یک ناو آمریکایی دچار عقب‌نشینی شوند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدها همچنان در برابر دشمنان ایستاده و مسیر خود را ادامه داده است.

جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین با تشریح برنامه‌های این مجموعه در هفته دفاع مقدس گفت: در روز دوشنبه و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، دیدار با ائمه جمعه در استان‌های زنجان، قزوین و همدان انجام خواهد شد.

باطانی افزود: علاوه بر برنامه‌های ستادی، تیپ‌های زیرمجموعه و خود لشکر نیز برنامه‌های متنوعی را در این ایام اجرا می‌کنند که تجدید عهد با شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله آنهاست.

وی ادامه داد: ۳۱ شهریورماه وبینار با کارکنان در محل شهدای گمنام برگزار و در همین برنامه با شهدای گمنام تجدید بیعت خواهد شد و اول مهرماه نیز زنگ دفاع مقدس در مدارس به صدا درمی‌آید.

باطانی با اشاره به حضور نسل جوان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: امروز نسل Z نیز در میدان حضور دارد و از آرمان‌ها دفاع می‌کند و باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی این نسل در برنامه‌های فرهنگی و ارزشی فراهم شود.

وی گفت: پنجشنبه دوم مهرماه نیز عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا و حضور در برنامه «میهمانی لاله‌ها» انجام می‌شود.

جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین ادامه داد: برای جمعه سوم مهرماه نیز در چند نقطه، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه پیش‌بینی شده است.

باطانی با اشاره به ادامه برنامه‌ها در روزهای بعدی هفته دفاع مقدس گفت: شنبه به عنوان روز سرباز نامگذاری شده و در این روز از سربازان نمونه تجلیل خواهد شد.

وی افزود: یکشنبه پنجم مهرماه نیز دیدار با خانواده معظم شهدا و بازنشستگان لشکر ۱۶ زرهی در دستور کار قرار دارد.

جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین برپایی میز خدمت در تجمعات و نمازهای جمعه را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: حضور در نمایشگاه دفاع مقدس، شرکت در برنامه‌های صدا و سیما، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و حضور در مراسم صبحگاه مشترک نیز در برنامه‌های این هفته قرار دارد.

باطانی اهدای خون، دعوت از حجت‌الاسلام راسخ برای بازگویی خاطرات دوران دفاع مقدس و بررسی مبارزات پیش از انقلاب را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ۷۰ عنوان برنامه توسط لشکر ۱۶ زرهی قزوین برای اجرا در هفته دفاع مقدس پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6952699

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