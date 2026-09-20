به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، روز گذشته (شنبه) نشستی با حضور علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره باشگاه، مهدیه نظری مدیر ورزش‌های قهرمانی، نیلوفر حجتی سرمربی و موهبه نجفی‌زاده سرپرست تیم والیبال، کرملو سرپرست تیم هندبال و خانم وحدت‌آزاد سرپرست تیم تنیس روی میز زنان استقلال برگزار شد.

در این جلسه حاضران درباره راهکارهای افزایش تعامل و همکاری میان تیم‌های مختلف زنان، هم‌افزایی در مسیر دستیابی به اهداف مشترک و حفظ و ارتقای موفقیت‌های فصل گذشته به گفت‌وگو پرداختند. همچنین بر ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای، اخلاقی و حفظ جایگاه و شأن باشگاه استقلال در تمامی فعالیت‌ها تأکید شد.

در ادامه مدیران و مسئولان تیم‌ها ضمن ارائه گزارشی از شرایط موجود، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای خود برای فصل پیش رو را تشریح کردند و دیدگاه‌های خود را درباره توسعه هرچه بیشتر ورزش زنان در باشگاه استقلال مطرح کردند.

تاجرنیا نیز در این نشست با بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های مدیریتی باشگاه، بر اهمیت وفاق، هماهنگی و حرکت همه ارکان ورزش زنان استقلال در مسیر اهداف راهبردی باشگاه تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری و همدلی میان تیم‌های مختلف شد.

این نشست در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و طرفین بر تداوم جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.