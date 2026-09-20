به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون تلفیق و عمران شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: بهای خدمات سرویس مدارس امسال با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته تصویب شده است و دریافت هرگونه مبلغ خارج از نرخ مصوب، فاقد وجاهت قانونی است و باید رسیدگی شود.

وی با اشاره به الزامات آیین‌نامه دولت افزود: ساماندهی ناوگان، ثبت اطلاعات، احراز صلاحیت رانندگان و نظارت بر خدمات، باید صرفاً از مسیر سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) انجام شود.

رئیس شورای شهر بوشهر تصریح کرد: تمام خودروهای سرویس مدارس باید دارای گواهی صلاحیت، معاینه فنی، بیمه‌نامه و برچسب شناسایی معتبر باشند و ظرفیت مجاز خودرو نیز به‌طور کامل رعایت شود؛ جابه‌جایی دانش‌آموزان با ناوگان فاقد صلاحیت، طبق آیین‌نامه ممنوع است.

زندی‌نیا تأکید کرد: شورای شهر به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر محلی بر اجرای مصوبات نظارت دارد و دستگاه‌های اجرایی نیز هر یک در حدود وظایف قانونی خود باید بر حسن اجرای مقررات کنترل کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس نباید وارد فرآیندهایی خارج از حدود آیین‌نامه شوند و خانواده‌ها نیز خدمات سرویس را تنها از پیمانکاران دارای صلاحیت و ثبت‌شده در سامانه دریافت کنند؛ هیچ ملاحظه‌ای نباید امنیت دانش‌آموزان و حقوق خانواده‌ها را به خطر اندازد.