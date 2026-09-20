فرماندار دشتی: نیروی انسانی منابع طبیعی شهرستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتی، با گرامیداشت یاد و خاطره محمد زنگنه، رئیس فقید این اداره، از تلاش‌ها و خدمات مجموعه منابع طبیعی شهرستان تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به گستردگی شهرستان دشتی و تنوع مأموریت‌های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، تقویت نیروی انسانی این مجموعه برای انجام مطلوب وظایف و ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: در یک سال اخیر بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان دشتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است که این موضوع در راستای توسعه انرژی‌های پاک و اجرای سیاست‌های دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

مقاتلی همچنین بر ضرورت توجه به حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: یکی از تأکیدات مهم دولت چهاردهم، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته به مردم است و همه دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: نحوه برخورد کارکنان با مردم و پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات آنان، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد مردم به مجموعه اداری دارد.