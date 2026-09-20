به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان منطقه آزاد کیش آماده است، به اطلاع کیشوندان و گردشگران گرامی میرساند، عملیات انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده، امروز یکشنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۱ تا ۱۲ در جزیره کیش اجرا میشود.
در این بازه زمانی احتمال شنیده شدن صداهایی در برخی نقاط جزیره وجود دارد.
این عملیات در محدودهای امن و توسط نیروهای متخصص انجام میشود و تمامی مراحل آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی در حال اجراست.
هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی و ارتقای ایمنی محدوده بوده و هیچگونه خطری متوجه کیشوندان و گردشگران نخواهد بود.
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