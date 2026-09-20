به گزارش خبرگزاری مهر، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان سفر به خراسان رضوی با سیده عصمت خداداد حسینی مادر شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار و عیادت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا گفت: والدین شهدا گوهرهای درخشان جامعه هستند و مراقبت و تکریم آنان وظیفه همه مردم است.

وی در ادامه گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از طریق برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، راه اصلی انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جوانان است.

وی افزود: هدف بنیاد تنها بزرگداشت نام‌ها نیست، بلکه تلاش بر این است تا سبک زندگی و ایثارگری شهدا به عنوان یک الگوی عملی در جامعه جاری شود و آموزه‌های اخلاقی آنان در قلب نسل‌های آینده حک شود.

در این دیدار که صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی نیز حضور داشت، مادر شهید رئیسی خطاب به مسئولان کشور گفت: تا می‌توانید به مردم خدمت کنید و همه تلاش خود را جهت خدمت به مردم به کار بگیرید.

سیده عصمت خداداد حسینی مادر شهید جمهور تاکید کرد: من برای همه مسئولان دعا می‌کنم، که بتوانند به نحو احسن به مردم خدمت کنند، ما مردم بسیار خوبی داریم، باید قدر این مردم را دانست.