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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

مادر شهید رئیسی: تا می‌توانید به مردم خدمت کنید

مادر شهید رئیسی: تا می‌توانید به مردم خدمت کنید

مشهد- مادر شهید جمهور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر ضرورت خدمت به مردم گفت: تا می‌توانید به مردم خدمت کنید و همه تلاش خود را جهت خدمت به مردم به کار بگیرید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان سفر به خراسان رضوی با سیده عصمت خداداد حسینی مادر شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار و عیادت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا گفت: والدین شهدا گوهرهای درخشان جامعه هستند و مراقبت و تکریم آنان وظیفه همه مردم است.

وی در ادامه گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از طریق برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، راه اصلی انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جوانان است.

وی افزود: هدف بنیاد تنها بزرگداشت نام‌ها نیست، بلکه تلاش بر این است تا سبک زندگی و ایثارگری شهدا به عنوان یک الگوی عملی در جامعه جاری شود و آموزه‌های اخلاقی آنان در قلب نسل‌های آینده حک شود.

در این دیدار که صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی نیز حضور داشت، مادر شهید رئیسی خطاب به مسئولان کشور گفت: تا می‌توانید به مردم خدمت کنید و همه تلاش خود را جهت خدمت به مردم به کار بگیرید.

سیده عصمت خداداد حسینی مادر شهید جمهور تاکید کرد: من برای همه مسئولان دعا می‌کنم، که بتوانند به نحو احسن به مردم خدمت کنند، ما مردم بسیار خوبی داریم، باید قدر این مردم را دانست.

کد مطلب 6952357

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    نظرات

    • ش ع IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      24 5
      پاسخ
      سلام و درود خداوند و اهلبیت عصمت و طهارت بر شهید خدمت حاج آقا رییسی و والده گرامی شان آفرین بر چنین مادری ان شاالله با حضرت زهرا سلام الله محشور هستند

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