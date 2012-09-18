ظرفیت های جوانان آذربایجان غربی شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده دوشنبه شب در چهارمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به این که جوانان به عنوان یکی از ظرفیت های مهم در حوزه های مختلف می توانند تاثیر گذار باشند افزود: شناسایی پتانسیل های موجود در جوانان و استفاده از آنها در بخش های مختلف مهمترین هنر مسئولین استانی است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم نخبه پروری در بخش های مختلف علمی و سیاسی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید به نخبگان جوان سیاسی توجه ویژه ای شود چرا که جوانان بانشاط و آگاه به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی هستند که می توانند بر عزت انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف بیافزاند .

جلال زاده افزود: جوان ایرانی باید توانایی تحلیل موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی را داشته باشد و این مهم با توجه مسئولین و برگزاری جلسات مختلف در این زمینه محقق خواهد شد .

وی بر تداوم برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی توسط تشکل های جوان مردم نهاد استان تاکید کرد و اظهارداشت: تعظیم شعائر دینی و اسلامی برای تک تک آحاد جامعه اسلامی تکلیف است و باید تشکل های مردم نهاد با استفاده از نقش مردم و جوانان این برنامه ها را اجرایی کنند .

علی ملا احمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند اجرایی برنامه های مختلف در این دستگاه گفت: برنامه های مختلف برای جوانان از جمله، برگزاری کارگاه های یک روزه آموزش مهارت های زندگی، برنامه های مختلف برای روز ازدواج، جذب فعالان در زمینه ازدواج و جوانان و برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید در دهه کرامت از جمله این برنامه ها است.