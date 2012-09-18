به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علاالدین بروجردی با یادآوری برگزاری دور جدید مذاکرات میان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: این ‌مذاکرات بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد و از آنجایی که جمهوری اسلامی از ظرفیت استدلال قوی در این نشست‌ها برخوردار است، تلاش خواهد کرد که توطئه‌ها و دروغ‌پردازی‌های آمریکا را خنثی کند.



نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن روند مذاکرات ایران، افزود: اگرچه همواره طرف مقابل ایران در برابر منطق دیپلمات‌های ایرانی، حرفی برای گفتن نداشته است اما نفوذ آمریکا و تاثیرگذاری آن بر کشورهای اروپا موجب طولانی شدن روند مذاکرات شده است.



وی تصریح کرد: سیاست آمریکا به انزوا کشیدن ایران است و نمی‌خواهد که مذاکرات به نقطه پایانی خود نزدیک شود، بر همین اساس با ارائه اطلاعات غلط، به دنبال ایجاد ابهام در مسئله هسته‌ای ایران است.



عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه این مذاکرات فرصت مناسبی برای خنثی کردن توطئه‌های آمریکا است، یادآور شد: ورود بحث‌های جدید و مخدوش کردن اعتبار مذاکرات قبلی، قابل پذیرش از سوی ایران نیست.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری اینکه در گذشته با درخواست ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی تمامی ابهامات خود را مطرح کرد و ایران به آن پاسخ داد، تصریح کرد: آژانس در زمان ریاست البرادعی بر فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صحه گذاشت و در این دوره نیز آژانس باید در چارچوب مقررات و مسائل فنی و حقوقی به وظایف خود عمل و با پایان دادن به پرونده هسته‌ای کشورمان، از تبدیل شدن به ارگان سیاسی آمریکا پرهیز کند.



کاترین‌اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از تماس تلفنی و توافق صورت گرفته، امروز در استانبول دیدار می‌کنند.

