  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۲

پایان ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع)/ امکان بازدید عمومی فراهم شد

پایان ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع)/ امکان بازدید عمومی فراهم شد

همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) به پایان رسید و به مدت 15 روز روی زائران و علاقه مندان بازگشایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود پارچه باف» مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) اظهار داشت: ساخت ضریح جدید حضرت اباعبدالله(ع) که از 14 خرداد سال 88 در قم آغاز شده بود اکنون به پایان کار خود رسیده و به زودی در دهه کرامت رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دهه کرامت مراسم پرده برداری و افتتاح ضریح جدید صورت می گیرد، گفت: مردم ایران از 11 مهرماه به مدت دو هفته می توانند از ضریح مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در شهر مقدس قم بازدید کنند.
 
پارچه باف در پایان تاکید کرد: این کار مقدس که در اصل متولیان آن مردم هستند به اتمام رسیده و لحظه شماری می کنیم تا روز موعود به مدت 15 روز به روی زائران و علاقه مندان بازگشایی شود.
 
کد مطلب 1699717

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