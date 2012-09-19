پایان ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع)/ امکان بازدید عمومی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود پارچه باف» مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) اظهار داشت: ساخت ضریح جدید حضرت اباعبدالله(ع) که از 14 خرداد سال 88 در قم آغاز شده بود اکنون به پایان کار خود رسیده و به زودی در دهه کرامت رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دهه کرامت مراسم پرده برداری و افتتاح ضریح جدید صورت می گیرد، گفت: مردم ایران از 11 مهرماه به مدت دو هفته می توانند از ضریح مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در شهر مقدس قم بازدید کنند.

پارچه باف در پایان تاکید کرد: این کار مقدس که در اصل متولیان آن مردم هستند به اتمام رسیده و لحظه شماری می کنیم تا روز موعود به مدت 15 روز به روی زائران و علاقه مندان بازگشایی شود.

