به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض‌منش ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرحله استانی هشتمین جشنواره بزرگ قرآن با نام "مدهامتان" به همت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان و با مشارکت کانون فرهنگی و هنری امام صادق‌(ع)، کانون تخصصی قرآن و نماز استان برگزار می‌شود.

فیض‌منش افزود: شناسایی نخبگان قرآنی در استان و ایجاد زمینه رقابت سالم در راستای شکوفایی استعدادهای جوانان و نشر و ترویج فرهنگ قرآنی، ایجاد ارتباط جوانان با مساجد، اهمیت دادن به فعالیت‌ کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، ارتقا سطح دانش قرآنی جوانان و استفاده از ابزارهای دینی برای هدایت و راهنمایی نسل جوان از ضرورت‌های برگزاری این جشنواره است.

وی عنوان کرد: جشنواره قرآنی "مدهامتان" در پنج رشته قرائت قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، ترتیل قرآن کریم، اذان، تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان افزود: رشته قرائت فقط ویژه برادران بوده و در دو رده سنی بالای 16 سال و زیر 16 سال برگزار می‌شود.

فیض‌منش اعلام کرد: رشته حفظ در چهار بخش حفظ 5 جزء متوالی، 10 جزء متوالی، 20 جزء متوالی و حفظ کل قرآن کریم در دو بخش برادران و خواهران در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: رشته ترتیل در دو بخش برادران و خواهران و رشته اذان ویژه برادران در رده سنی بالای 16 سال و زیر 16 سال برگزار می شود.

وی افزود: رشته صحیح خوانی حمد و سوره و اذکار نماز یز برای گروه سنی 8 تا 15 سال در نظر گرفته شده و در این رشته حمد و سوره و اذکار نماز شرکت کنندگان با قرائت یک رکعت نماز در حضور داوران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فیض‌منش ادامه داد: مرحله استانی هشتمین جشنواره قرآن "مدهامتان" کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان روز جمعه هفتم مهرماه مصادف با میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت در کانون تخصصی قرآن و نماز استان همدان برگزار می‌شود.

وی گفت: نفرات اول تا دهم مرحله کشوری اوقاف در پنج سال گذشته امکان شرکت در مرحله استانی جشنواره مدهامتان را ندارند.