زنگ مهر در مدارس خراسان شمالی طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه به مناسبت بازگشایی مدارس آیین نمادین ویژهای در دبستان دخترانه شهدای فرهنگی بجنورد با حضور امام جمعه بجنورد، استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
استاندار خراسان شمالی در این مراسم با اشاره به مقطع حساس ابتدایی و لزوم تعلیم و تربیت درست در این مقطع اظهار داشت: تربیت و شالوده فکری و عملی دانش آموزان در مقطع ابتدایی پایه گذاری و نهادینه میشود.
محمود احمدی بیغش با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری بنا به تصمیم ریاست جمهوری زنگ شروع سال تحصیلی در دبستانها نواخته میشود، اظهار داشت: این موضوع به خاطر یادآوری اهمیت این مقطع تحصیلی و توجه بیشتر به دانش آموزان پایههای ابتدایی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این مراسم اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری بیش از 168 هزار دانش آموز در آموزشگاههای استان تحصیل میکنند.
محمد وحیدی با گرامیداشت یاد 373 دانشآموز و 64 معلم شهید خراسان شمالی تصریح کرد: دانش آموزان امروز دنباله رو و رهرو شهیدان انقلاب و دفاع مقدس هستند و با تلاش برای افزایش علم و آگاهی راه آنها را ادامه میدهند.
وی از دانش آموزان خواست تا با تلاش بیشتر در راه علم آموزی، علاوه بر کسب موفقیت و طی کردن مدارج علمی، پاسخ مناسبی به زحمات خانوادهها و معلمین خویش دهند.
وحیدی همچنین با اشاره به اجرای طرح تحول آموزش و پرورش در سال جاری و افزوده شدن پایه ششم ابتدایی در این مقطع عنوان کرد: اجرای این طرح سبب افزایش توان یادگیری و بهبود تربیت قرآنی و دینی در دانش آموزان میشود.
در ادامه این مراسم نمادین، گروههای سرود دانش آموزی، قطعاتی از سرودههای مرتبط با دفاع مقدس را اجرا کردند و در ادامه نیز زنگ شروع کلاسهای درس، توسط پدر شهیدان زیبایی به صدا درآمد.
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