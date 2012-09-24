پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی عامل شکست توطئه های دشمن بوده است

گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سعیدی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، افزود: مهمترین هدف غرب از تحریم ها و تهدیدها علیه نظام اسلامی، شکست طلسم مقاومت مردم و کاهش پشتوانه نظام اسلامی است.

وی بیان کرد: دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون با ترفندهای مختلف در پی غلبه بر ایران اسلامی بوده اند اما همیشه ناکام مانده اند.

حجت الاسلام سعیدی اظهار داشت: ایجاد و تقویت فرقه های ضاله همچون بهائیت، وهابی گری و صوفی گری به جای اسلام ناب محمدی (ص) در میان ملت ها، از دیگر حربه های دشمنان برای ضربه زدن به دین راستین اسلام است.

وی نقطه ضعف دشمن را هراس از پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و بیان داشت: علت عدم موفقیت غرب در فروپاشی نظام سوریه، به دلیل نفوذ و ترس از ابهت و قدرت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به تحولات منطقه و جهان و بیداری مردم و ملت های آزاده دنیا گفت: امروزه آرمانها و ارزش های جمهوری اسلامی در حال صادر شدن به کل جهان بوده و به الگوی واقعی برای حرکت ملتها تبدیل شده است.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد نیز در این مراسم گفت: مردم این استان با 22درصد حضور در جبهه، به نسبت جمعیت مقام اول شرکت در دفاع مقدس را دارند.

سردار یونس امیری افزود: حضور حداکثری مردم این استان در دفاع مقدس و سایر صحنه های دفاع از نظام، سند عشق و علاقه مردم این استان به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است.

وی همچنین با اشاره به ساخت فیلم موهن آمریکایی گفت: این اقدام مذبوحانه بیش از پیش باعث وحدت مسلمانان و نفرت و انزجار از استکبار و صهیونیسم شد.

امیری تصریح کرد: نیروهای سپاه و بسیج همراه با ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی آماده جانفشانی در راه دین و پیامبر اعظم(ص) هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: امروزه در نظام جمهوری اسلامی همه مدیون حاکمیت تفکر ارزشی در سایه وجود ولایت فقیه هستیم و وظیفه اصلی سپاه حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسینی‌صدر وظیفه نهاد نمایندگی ولی‌فقیه را حفظ انسجام در این نهاد مقدس عنوان کرد و افزود: سعی ما بر این خواهد بود که با تعامل و همکاری با همه مجموعه و ارکان سپاه رسالت خود را در این نهاد مقدس به خوبی اجرا کنیم.

در پایان این مراسم حجت‌الاسلام "سید امان‌الله ‌حسینی ‌صدر" به عنوان نماینده ولی‌فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب و از خدمات حجت الاسلام و المسلمین "سید اسماعیل موسوی" قدردانی شد.