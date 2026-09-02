به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن آمریکا بامداد امروز بعد از مأموریت بیش از ۲۵۰ روزه بر روی آب، در شرق تایلند پهلو گرفت.

بر اساس این گزارش، ناو مذکور حامل ۵ هزار نیروی آمریکایی در نزدیکی بندر لایم چابانگ در تایلند مشاهده شده است.

دوره استقرار طولانی ناو آمریکایی بر روی آب به دلیل هدف قرار گرفتن پایگاه های این کشور از سوی ایران باعث وخامت اوضاع داخلی آن و تشدید مشکلات روحی و روانی خدمه شد به طوری که گزارشاتی در خصوص تلاش برای خودکشی برخی از آنها منتشر شده بود.

پیشتر ناو جورج واشنگتن که معمولا در آسیا متمرکز است به جای لینکلن در خاورمیانه مستقر شده بود.