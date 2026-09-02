به گزارش خبرنگار مهر، دربی پایتخت در چهارشنبه هفته جاری ۱۱ شهریورماه از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار خواهد شد که خیلی زود در فصل جدید، استقلال و پرسپولیس را مقابل یکدیگر قرار میدهد و میتواند نخستین محک جدی دو تیم برای سنجش شرایط فنی و روانی باشد. طبق برنامه اعلامشده، این مسابقه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.
ناصر ابراهیمی مربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت پنج هفته ابتدایی لیگ و تأثیر دربی در ارزیابی شرایط دو تیم اظهار کرد: همیشه اعتقاد دارم که پنج بازی اول یک تیم با مربیاش میتواند تا حد زیادی عیار آن تیم را مشخص کند. در این مقطع دیگر فقط نمیتوان درباره نتایج یکی دو مسابقه صحبت کرد، بلکه شکل بازی، نقاط قوت و ضعف و میزان هماهنگی تیم مشخصتر میشود و راحتتر میتوان درباره آینده آن پیشبینی داشت.
وی افزود: حالا در هفته پنجم قرار است استقلال و پرسپولیس مقابل هم قرار بگیرند و همین یک مسابقه سنتی میتواند تکلیف خیلی از مسائل را روشن کند. ممکن است تیمی تا اینجا نتایج خوبی گرفته باشد اما در دربی شرایط متفاوتی پیدا کند. به همین دلیل فکر میکنم این بازی برای شناخت واقعیتر هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.
ابراهیمی درباره سبک احتمالی بازی دو تیم در دربی پیش رو گفت: احساس میکنم این بازی با احتیاط بیشتری نسبت به مسابقات معمول لیگ همراه خواهد شد. هر کسی بگوید دربی مثل سایر بازیهاست، واقعاً درکی از این مسابقه ندارد. دربی شرایط خاص خودش را دارد. تمرکز هواداران هر دو تیم روی این مسابقه، حساسیت جدول، مسائل روحی و روانی و البته ترس از اشتباه باعث میشود مربیان و بازیکنان با رویکرد معمولا محتاطانه ای وارد زمین شوند اما این بازی برای کسانی که شجاعت دارند ساخته شده است.
مربی پیشین پرسپولیس ادامه داد: چنین دیداری برای هر دو تیم بسیار مهم است. ممکن است یک تیم در چند هفته اول امتیازاتی از دست داده باشد، اما با پیروزی در دربی شرایط کاملاً تغییر کند. برعکس، تیمی که شرایط خوبی داشته باشد اگر در این بازی شکست بخورد، ممکن است فشار زیادی را تحمل کند. به همین دلیل میگویم هر تیمی دربی را ببرد، تا مدتها در منطقه امن هواداران قرار خواهد گرفت و فضای آرامتری خواهد داشت.
وی درباره اهمیت خط میانی در تعیین نتیجه این مسابقه نیز گفت: من فکر میکنم باز هم مغز متفکر هر دو تیم در میانه میدان خواهد بود. بازیکنانی که در خط میانی تصمیمگیری میکنند، ریتم بازی را در اختیار میگیرند و موقعیت خطرناک میسازند.
ابراهیمی تصریح کرد: دربی معمولاً بازیای نیست که در آن فرصتهای زیادی نصیب هر دو تیم شود. بنابراین استفاده از کوچکترین شانس اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. هر تیمی که بتواند از کمترین فرصت خود بهترین استفاده را ببرد، شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت.
وی در پایان گفت: ممکن است یک موقعیت نصفه و نیمه، یک ضربه ایستگاهی یا حتی یک اشتباه کوچک سرنوشت بازی را تغییر دهد. بنابراین دربی جای بیدقتی نیست. هر کس از کوچکترین شانس خودش استفاده کند، برنده دربی خواهد بود.
نظر شما