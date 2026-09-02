تاکید دیوان محاسبات بر ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی

۹به گزارش خبرگزاری مهر، در سنوات گذشته، با هدف پاسخ به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری، با اتکا به ظرفیت قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و احکام ابلاغی، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شده‌اند که با گذشت زمان، تداخل مأموریت‌ها، موازی‌کاری و تحمیل هزینه‌های اداری و مالی را به دنبال داشته‌اند.



تاکنون ۲۹۱ نهاد شورایی با عناوینی شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه شناسایی شده است.



طبق مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال ابلاغی معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی این شوراها، در مجموع ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی و دبیرخانه هیئت دولت مکلف به پیگیری فرآیندهای قانونی و ارائه گزارش شده‌است.