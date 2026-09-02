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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۱

تاکید دیوان محاسبات بر ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی

تاکید دیوان محاسبات بر ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی

دیوان محاسبات کشور بر ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی در اجرای بند (ب) ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد.

۹به گزارش خبرگزاری مهر، در سنوات گذشته، با هدف پاسخ به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری، با اتکا به ظرفیت قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و احکام ابلاغی، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شده‌اند که با گذشت زمان، تداخل مأموریت‌ها، موازی‌کاری و تحمیل هزینه‌های اداری و مالی را به دنبال داشته‌اند.

تاکنون ۲۹۱ نهاد شورایی با عناوینی شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه شناسایی شده است.

طبق مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال ابلاغی معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی این شوراها، در مجموع ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی و دبیرخانه هیئت دولت مکلف به پیگیری فرآیندهای قانونی و ارائه گزارش شده‌است.

کد مطلب 6935037
نفیسه عبدالهی

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