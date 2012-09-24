به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای «جریانهای ادبی و هنری» از روز شنبه هفته آینده آغاز میشود. هدف از برگزاری این جلسات سخنرانی، آشنایی با جریانها و مکاتب مهم ادبی و هنری در ایران و جهان، تعریف مکتب یا جریان ادبی و تاکید بر بازنماییهای هنری و ادبی هر جریان با تحلیل نمونههایی از هنر و ادبیات ایران و جهان است.
بر این اساس، اولین نشست «جریانهای ادبی و هنری» با موضوع «چیستی جریان یا مکتب ادبی و هنری» و همچنین موضوعاتی چون نسبت میان جریان ادبی هنری با جریانهای فلسفی روز شنبه 8 مهر از ساعت 18 با سخنرانی امیرعلی نجومیان برگزار میشود. دومین نشست از این جلسات، ماه آینده، شنبه 6 آبان با موضوع «کلاسیسیزم» برگزار خواهد شد.
نشست آذرماه، به مکتب «رمانتیسم» اختصاص دارد و روز شنبه 11 آذر برگزار خواهد شد. «رئالیسم» مکتب بعدی است که توسط نجومیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و زمان برگزاری جلسه مربوط به آن روز شنبه 9 دی خواهد بود. «زیباییگرایی/ ایستتیسیزم» موضوع دیگری است که روز شنبه 14 بهمن در قالب این جلسات بررسی خواهد شد. برای جلسه مربوط به اسفندماه امسال هم مکتب «سمبولیسم» در نظر گرفته شده است که جلسه سخنرانی این موضوع هم روز شنبه 12 اسفند برگزار خواهد شد.
نشستهای «جریانهای ادبی و هنری» در قالب یکی دیگر از برنامههای باشگاه کتاب تهران در فرهنگسرای ارسباران به نشانی پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.
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