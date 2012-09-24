پایان دو ماه انتظار/ انتخاب شهردار اراک تا عصر امروز

به گزارش خبرنگارمهر، شهردارانتخابی عملا هشت ماه فرصت دارد که بر این صندلی جلوس کند و نمی توان با اتفاقات انجام شده در شورای سوم توسط برخی اعضای شورا دل به رای آوردن آنها داد و احتمالا شهردار اراک در دور چهارم شورا نیز با تغییرات بسیاری مواجه خواهد بود.

هم اکنون سه نفر به نام های حسن قربانی سرپرست فعلی شهرداری اراک، حمید مدنی و مهدی حریرفروش به عنوان کاندیدای اصلی تصدی این پست مطرح شده اند و "حسن بیگی " نیز کاندیدای جدید شهرداری اراک است که توسط حریرفروش عضو جدید شورای شهر معرفی شده است.

هم اکنون آخرین سوال و جواب ها در خصوص برنامه ها واهداف کاندیداهای شهرداری اراک در حال استماع است تا شورای سومی که آبستن حوادث گوناگون بوده است بالاخره و در دومین تلاش خود بتواند کلید شهر را به یکی از کاندیداهای فوق الذکر تحویل دهد تا شهر از بی سر و سامانی درآید.