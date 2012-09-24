به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضاپیریایی در دیدار خود با فرماندهی و اعضای ستاد گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان قم همیشه در حال پیشرفت و ارتقاء بوده است، اظهار داشت: ورود آگاهانه و عادلانه نیروی انتظامی استان قم در بحران ها بسیار چشمگیر و افتخار آمیز بوده است به نوعی که در هر زمان پشتوانه قابل اعتماد مردم، نیروی انتظامی بوده است.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، افزود: باید در هفته نیروی انتظامی ارزش های نیروی انتظامی را تبلیغ کرد و خدمات نیروی انتظامی را برای مردم استان بیان کرد تا جایگاه نیروی انتظامی در بین مردم افزایش یابد چراکه بخشی از باور عمومی، انعکاس اجتماعی فعالیت ها است به نوعی که افرادی خارج از نیروی انتظامی به بیان خدمات نیروی انتظامی بپردازند.



استاندار قم شکل گیری اعتماد اجتماعی برای نیروی انتظامی را یکی از آثار خدمات اجتماعی نیروی انتظامی استان قم دانست و در این رابطه افزود: اعتماد اجتماعی با عمل شکل می گیرد و این اعتماد در استان برای نیروی انتظامی شکل گرفته است البته باید توجه داشت که باید اقتدار نیروی انتظامی در جامعه حفظ شود به نوعی که اقتدار بر اساس اخلاق و مبانی اسلامی جزء جدایی ناپذیر نیروی انتظامی استان قم باشد.



وی در پایان با بیان اینکه امنیت اجتماعی هدیه از جانب نیروی انتظامی است، اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت های مختلف استان برای حفظ اقتدار نیروی انتظامی استفاده شود چراکه اقتدار و عزت نیروی انتظامی، نعمت بزرگ امنیت را نصیب مردم استان قم خواهد کرد.



اجرای 70 ویژه برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی



در ابتدای این جلسه نیز فرمانده نیروی انتظامی استان قم با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، عنوان کرد: از هشتم الی چهاردهم مهرماه، نیروی انتظامی استان قم بیش از 70 ویژه برنامه را به مناسبت هفته نیروی انتظامی در دستور کار دارد که این برنامه ها با برگزاری صبحگاه مشترک آغاز می شود.



سردار کاظم مجتبایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شعار هفته نیروی انتظامی در سال جاری تداعی گر جایگاه اجتماعی ناجا در جامعه است، خاطر نشان کرد: تلاش نیروی انتظامی در اجرای برنامه های ترافیکی، عملیاتی و فرهنگی و ...، کسب رضایت عمومی و ارتقاء جایگاه نیروی انتظامی در جامعه است.



فرمانده نیروی انتظامی استان قم در پایان افزود: سرمایه اجتماعی که همان اعتماد اجتماعی است، اساس اقتدار نیروی انتظامی است.

