خون شهید باید به جریان بیداری و مقاومت در جامعه تبدیل شود

صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب و دفاع مقدس، اظهار کرد: خون شهید تنها پایان یک حیات فردی نیست، بلکه میتواند سرآغاز حرکتی تاریخی و اجتماعی باشد.
وی افزود: شهادت میتواند حافظه جمعی ملت را فعال کرده و مفاهیمی همچون بیداری، مقاومت، استقلال و ایستادگی در برابر ظلم و سلطه را زنده نگه دارد و از این منظر، میراث امام شهید امت نیز باید از سطح بزرگداشت فراتر رفته و به راهنمای عمل در جامعه و حکمرانی تبدیل شود.
بابلی خداباوری و خدامحوری را از مهمترین پایههای منظومه فکری امام شهید دانست و گفت: ایمان، توکل، توجه به قرآن کریم و توسل به اهلبیت(ع) در این منظومه جایگاهی بنیادین داشت و مقاومت و ایستادگی نیز ریشه در همین جهانبینی معنوی داشت.
وی با اشاره به جایگاه اسلام ناب محمدی(ص) در اندیشه امام شهید امت، تصریح کرد: در این نگاه، دین تنها به مناسک فردی محدود نمیشود، بلکه عدالت، کرامت انسان، مسئولیت اجتماعی، مقابله با ظلم و دفاع از مظلوم نیز از آموزههای اساسی آن است.
این کارشناس علوم سیاسی ادامه داد: استقامت و مقاومت در برابر سلطه، رویکردی مقطعی و احساسی نبود، بلکه بخشی از راهبرد حفظ استقلال و جلوگیری از وابستگی کشور به اراده دیگران به شمار میرفت.
بابلی عدالتمحوری و نفی تبعیض را از دیگر مؤلفههای مهم این منظومه فکری عنوان کرد و گفت: عدالت باید از سطح یک مفهوم اخلاقی فراتر رفته و در قوانین، عملکرد نهادها و نحوه توزیع فرصتها و امکانات عمومی نمود پیدا کند.
وی همچنین بر اهمیت قانونگرایی در اندیشه امام شهید تأکید کرد و افزود: احترام عملی به قانون، تقویت نهادهای قانونی و تصویب قوانین جامع، شفاف، پایدار و گرهگشا از الزامات حکمرانی مطلوب و یکی از ضرورتهای امروز جامعه است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان کرمانشاه، مردمباوری را یکی دیگر از پایههای اساسی اندیشه امام شهید دانست و اظهار کرد: مردم صرفاً مخاطب سیاستهای نظام نیستند، بلکه یکی از مهمترین ارکان قدرت ملی و پشتوانه استمرار و ثبات نظام سیاسی به شمار میروند.
وی گفت: تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم در بزنگاههای حساس، نقش مهمی در حفظ ثبات، انسجام ملی و دفاع از استقلال کشور داشتهاند و استمرار این نقش نیازمند تقویت اعتماد عمومی و ارتباط مستحکم میان جامعه و ساختارهای سیاسی است.
بابلی با بیان اینکه مجموعهای از ویژگیها یک شخصیت را به «مکتب» تبدیل میکند، خاطرنشان کرد: سادهزیستی، پرهیز از تجمل، شجاعت، حضور در میان مردم، ایستادگی در برابر فشارها و پیوند میان معنویت و مسئولیت سیاسی، از جمله ویژگیهایی است که در کنار یکدیگر منظومهای ماندگار ایجاد کرده است.
وی افزود: مسئول سیاسی در این نگاه، صاحب قدرت نیست، بلکه امانتدار مسئولیتی است که در برابر خداوند و مردم بر عهده گرفته و باید این مسئولیت را با قانونگرایی، عدالت و پاسخگویی به انجام برساند.
این کارشناس علوم سیاسی با تأکید بر ضرورت انتقال میراث فکری امام شهید به نسلهای آینده، تصریح کرد: تداوم یک مکتب تنها با تکرار شعارها امکانپذیر نیست، بلکه باید اصول آن متناسب با شرایط جدید بازتولید و در عرصه عمل اجرایی شود.
بابلی ادامه داد: مردم باید نه صرفاً مخاطب، بلکه بخشی از فرآیند تولید قدرت ملی تلقی شوند و اقتدار پایدار زمانی شکل میگیرد که میان ساختارهای سیاسی و جامعه رابطهای مستحکم و مبتنی بر اعتماد وجود داشته باشد.
وی حفظ وحدت ملی را نیز ضروری دانست و گفت: وحدت میتواند جامعه را در برابر تهدیدهای اساسی همدل و منسجم نگه دارد و یکی از ضرورتهای امروز، صیانت از این سرمایه اجتماعی است.
بابلی در پایان تأکید کرد: خداباوری باید در سیاستهای عمومی، قانونگرایی در عملکرد نهادها، مردمباوری در پاسخگویی مسئولان و استقلال در تصمیمگیریهای ملی نمود عملی پیدا کند و میراث امام شهید امت باید از یک خاطره تاریخی به منظومهای عملی برای حکمرانی و زندگی اجتماعی تبدیل شود.
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