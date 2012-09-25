کاهش 50درصدی غرق شدگی در دریای خزر/ بیشترین آمار غرق شدگی در سواحل رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر امروز در نشست خبری گزارش عملکرد این سازمان در طرح کاهش غریق در سواحل دریای خزر که امروز برگزار شد گفت: این طرح در ‌تابستان امسال از 16 تیرماه تا 31 شهریورماه اجرا شد و هدف اصلی آن کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث دریایی، ارایه خدمات تخصصی امداد و نجات دریایی، ایمن سازی نقاط پرخطر خارج از طرح و اعلام نقاط پرخطر برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.

وی گفت: تعداد 160 پست ثابت، موقت و سیار در 21 استان در مواقع عادی پیش بینی شده است. این تعداد پست در طول اجرای طرح 243 مورد در ایام تعطیلی بوده است.

وی گفت: یک هزار و 26 پایگاه موقت و سیار در بخش‌های جاده‌ای، ساحلی و شهری مستقر شدند که شامل 363 پایگاه امداد و نجات ثابت، 269 پست موقت سیار، 361 پایگاه امداد و نجات شهری، 11 پایگاه امداد و نجات هوایی و 22 پایگاه امداد و نجات جستجو است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر به مقایسه عملیات‌های انجام شده در طرح تابستان 90 با 91 پرداخت و گفت: در سال 90 چهار هزار و 222 عملیات امداد و نجات انجام شده که این تعداد در سال 91 به 8 هزار و 424 مورد رسیده است. در سال 90 حدود 19 هزار و 871 نفر دچار حادثه شدند که در سال 91 به 62 هزار و 90 نفر افزایش یافت. در سال 90، 12 هزار و 638 نفر نجات یافتند که در سال 92 این تعدد به 10 هزار و 618 نفر کاهش پیدا کرد. همچنین در سال 90، هزار و 98 نفر اسکان یافتند که در سال 91 این میزان به 99 هزار و 828 نفر افزایش یافت.

وی مجموع خدمات امدادی ارایه شده را 530 هزار و 469 مورد اعلام کرد.

مظفر گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته شامل تقویت ناوگان ترابری امدادی، عوامل امدادی دست اندر کار، افزایش تعداد پست‌ها و پایگاه های امداد و نجات و به کارگیری تجهیزات جدید میزان آمادگی عملیاتی جمعیت هلال احمر در تابستان 91 در مقایسه با طرح امداد و نجات تابستانه اجرا شده در سال گذشته به میزان 57 درصد افزایش داشته است.

وی میانگین زمان حضور در صحنه عملیات حوادث جاده‌ای از اطلاع به جمعیت تا حضور در صحنه را 8 دقیقه و 17 ثانیه اعلام کرد. مدت زمان عملیات در حوادث جاده ای نیز 55 دقیقه و 54 ثانیه اعلام شد.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر بیان کرد: 5 هزار و 210 عملیات نجات غریق و مراجعات حضوری در طرح تابستانه گزارش شده است که 2 هزار و 902 عملیات آن داخل طرح سالم سازی بوده است. همچنین در 202 عملیات نجات غریق 115 نفر از داخل آب نجات پیدا کردند و 60 نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند. تعداد مراجعات حضوری به پست‌های امدادی طرح نیز 5 هزار و 8 نفر بوده است که از این تعداد 34 نفر به مراکز درمانی انتقال داده شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شده‌اند.

وی مهمترین حوادث جاده‌ای را برخورد دو دستگاه اتوبوس در محور سمنان- دامغان- نعیم آباد عنوان کرد و گفت: در این حادثه 80 نفر آسیب دیدند که خوشبختانه در این حادثه هیچ مورد فوتی نداشتیم.

مظفر گفت: مهمترین حادثه دریایی- ساحلی در استان مازندران، فریدون کنار و کلاد بود. در حوادث کوهستان نیز 6 نفر در ارتفاعات شهرستان خاش مفقود شده بودند که نجات یافتند.

مظفر گفت:‌در سواحل نوشهر 508 مورد مراجعه کننده داشتیم که خوشبختانه با این تعداد آمار هیچ مورد فوتی وجود نداشت. بیشترین میزان غرق شدگی نیز با 22 مورد در سواحل رامسر اتفاق افتاده است.

وی گفت: در هلال احمر برای اینکه سریع از این موضوع باخبر شویم یک سیستم سازمان‌دهی شده‌ای داریم. همچنین از طریق خط 147 با مردم ارتباط برقرار می‌کنیم اما برخی از حوادث نیز از طریق 110 و یا 115 برای حضور در صحنه حادثه به ما اعلام می‌شود.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر مهمترین حادثه زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی بیان کرد و گفت: سروی‌های بهداشتی حادثه دیدگان کامل شده است و در زمینه اسکان اضطراری آنها مشکلی نداریم. همچنین پکیج غذایی یک ماهه نیز برای 211 روستا توزیع شده است که تا ماه آینده هیچکدام از خانواده‌های 5 نفره با مشکل مواجه نمی‌شوند. فقط نگرانی در بحث ساخت و ساز خانه‌ها هست که این موضع نیز با قدرت پیش می‌رود و انشاءالله تا یک ماه آینده مردم می ‌توانند اسکان پیدا کنند.

مظفر بیان کرد: تیم‌های امداد هسته‌ای در سازمان برای استان‌هایی که در بحث فعالیت‌های هسته‌ای کار می‌کنند مانند قم، اصفهان تشکیل شده است. به حداقل 50 نفر آموزش تخصصی امداد و نجات داده‌ایم که به زودی مانوری در این زمینه برگزار می‌شود.

وی گفت: باشگاه امدادگران در شهرستان‌ها فعال شده است و امدادگران به عنوان مشاور در کنار رئیس سازمان و مدیرعاملان قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از برگزاری نمایشگاه امداد و نجات با رویکرد تولید ملی در دی‌ماه خبر داد.