افزایش 45 درصدی قتل در اردبیل/ کشف 95 درصدی عاملان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمخانی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان گفت: در شش ماهه اول امسال در سطح استان 16 فقره قتل ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش 45 درصدی نشان می دهد.

وی با اشاره به انگیزه قتلهای انجام شده در استان تصریح کرد: از 16 فقره قتل صورت گرفته پنج فقره با انگیزه اخلاقی و منکراتی، پنج فقره اختلافات خانوادگی، سه فقره درگیری فردی و جمعی و سه فقره با انگیزه مادی انجام شده است.

کریمخانی با بیان اینکه اکثر قتلهای سطح استان توسط سلاح سرد انجام می شود، افزود: تنها چهار فقره از قتلهای استان توسط سلاح گرم و 12 فقره توسط سلاح سرد انجام شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان با اشاره به تعداد کشف عوامل قتلهای استان در نیمه اول سال ادامه داد: بیش از 95 درصد عاملان ارتکاب قتل در این استان شناسایی و دستگیر شده اند.

به گفته وی از تعداد قتلهای رخ داده در شش ماهه اول امسال 15 مورد منجر به کشف عوامل ارتکاب قتل شده و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

کریمخانی با اشاره به تعداد قتلهای اخلاقی در استان متذکر شد: استان اردبیل یکی از استانهای مذهبی کشور است که قتلهای اخلاقی در شان مردم استان نیست و این زنگ خطری برای خانواده و مسئولان استان است که در این زمینه کارهای مورد نیاز را انجام دهند.