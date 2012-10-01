دهیاران روستاهای مازندران امنیت شغلی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رضایی راد شامگاه یکشنبه در جلسه هم اندیشی دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستانهای میاندرود و ساری اظهار داشت: دهیاری از سال 82 تشکیل شد و در توسعه و پویایی روستاها گام های اساسی برداشته است.



وی با اشاره به اینکه 250 دهیاری در سطح شهرستان ساری فعالیت می کنند افزود: هنوز دهیاران دارای امنیت شغلی در روستاها نیستند.



بخشدار مرکزی ساری با بیان اینکه دهیاریها به عنوان اجرای سیاست گذاران و مجری قوانین در روستاها هستند گفت: توجه دولت و نظام مند کردن این افراد باید مورد اهتمام دولتمردان قرار گیرد.



رضایی راد با اشاره به اینکه دهیاران در خدمات رسانی به بافت های روستایی دارای تکلیف مشخصی نیستند خواستار استخدام دهیاران بعد از پایان عمر شورایی در دفتر دهیاری شد.



وی با بیان اینکه دهیاران با فراگیری آموزش های روز دارای تجارب ارزنده ای در موارد گوناگون روستاها هستند گفت: نمایندگان مجلس امنیت شغلی این افرآد را برای رغبت و ادامه کار در داخل روستاها پیگیری کنند.

