علی بابایی کارنامی در حاشیه بازدید از روستای گلدون و نشست با شوراها و دهیاران روستاهای محور شمال تجن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی مستقیم مشکلات روستاها و شنیدن مطالبات مردم، شوراها و دهیاران باید به تصمیمات عملیاتی منجر شود و مصوبات این نشست نیز با همین رویکرد دنبال خواهد شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور بخشدار مرکزی ساری و معاون شهردار برگزار شد، مسائل مختلف روستاهای منطقه در حوزه‌های آب، برق، راه، خدمات امدادی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و برای پیگیری هر یک از این موضوعات تصمیماتی اتخاذ شد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه آب، گفت: مقرر شد نشستی با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب برگزار شود تا مسائل آب روستاهای این محور به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها دنبال شود.

بابایی کارنامی همچنین از پیگیری موضوع لایروبی آبندان ولشکلا خبر داد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۳ بند «ب» قانون برنامه هفتم برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره وضعیت شبکه برق روستاها نیز گفت: اجرای طرح سیم و کابل خودنگهدار در روستاهای متقاضی با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان پیگیری خواهد شد.

بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی منطقه افزود: جانمایی پایگاه اورژانس ۱۱۵ و پایگاه هلال احمر با هماهنگی بخشدار مرکزی و انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم دنبال می‌شود.

وی همچنین از تهیه فهرست نقاط و روستاهای نیازمند روکش آسفالت خبر داد و گفت: این فهرست برای بررسی و اقدام لازم به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ارسال خواهد شد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس در پایان تأکید کرد: هدف از این جلسات صرفاً طرح مشکلات نیست، بلکه باید مطالبات مطرح‌شده به برنامه اجرایی تبدیل شده و مصوبات تا رسیدن به نتیجه نهایی بهصورت مستمر پیگیری شوند.