سینما بهمن سنندج با اکران فیلم "بوسیدن روی ماه" بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 85 قرار بود تنها بهینه سازی و تعویض سر درب سینما صورت گیرد اما با ناهماهنگی های به وجود آمده و بدون کار تحقیقی و کارشناسی شده تخریب شد و سینمایی که قرار بود در 22 بهمن 86 مجددا کار خود را آغاز کند اکنون پس از گذشت شش سال بازگشایی شد.

گفتنی است در ابتدا قرار بود که بازسازی سینما بهمن سنندج تنها با تغییر صندلی، سیستم صوت و تصویر اجرایی شود که پس از بررسی های به عمل آمده وضعیت مقاومت ساختمان نیز ضعیف اعلام شد و از میانه راه تعمیرات کلی و اساسی ساختمان سینما بهمن سنندج آغاز شد.

هم اکنون علاوه بر سه سالن نمایش فیلم، مجتمع سینمایی بهمن سنندج دارای کاربری های مختلف از جمله کلاس ها آموزش، کافی نت، گیم نت، رستوران، آتلیه عکاسی، محل عرضه اقلام فرهنگی و نگارخانه برای برگزاری نمایشگاه های مختلف است.

سالن سینما بهمن سنندج که متعلق به حوزه هنری است پس از بازسازی با حضور مدیران ارشد حوزه هنری با نمایش فیلم "بوسیدن روی ماه" افتتاح شد.

سالن سینما بهمن سنندج پس از بازسازی و تبدیل شدن به مجموعه ای سه سالنه با حضور محسن مومنی شریف مدیر حوزه هنری، سهیل جهان بیگلری مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره، امیرحسین علم الهدی و جمعی از مدیران حوزه هنری در سنندج افتتاح شد.

سالن سینما بهمن در سنندج با 570 صندلی و مجهز شدن این سالن به سیستم صدای دالبی توسط سازمان توسعه سینمای سوره بازسازی شده است.

همچنین در مراسم افتتاح این سینما استاندار، فرماندار، نماتینده ولی فقیه در کردستان و بسیاری از مدیران کل استان حضور داشتند.