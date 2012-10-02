تکذیب استعفای شهردار چالوس/ ادامه فعالیت ندرلو در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، شهر گردشگر پذیر چالوس در ورودی استان مازندران از جاده کندوان قرار دارد که این شهر همواره در اغلب فصول سال پذیرای گردشگرانی از اقصی نقاط کشور است.

این شهر گردشگر پذیر که در زمان اوج سفر، یکی از پرترافیک ترین و پرتردد ترین راههای کشور محسوب می شود برای توسعه زیرساخت های بخش راه و ترافیک شهری نیازمند حمایت هایی است.

اگرچه اعضای شورا و شهردار چالوس با حفظ روحیه اتحاد و همدلی در صدد تبدیل شهر گردشگر پذیر چالوس به شهری زیبا و مورد خواسته مردم ایران هستند ولی برای تامین همه این زیرساخت ها اعتبارات کلان ملی نیاز است.

در عین حال چالوس که در ورودی شهرهای غرب مازندران قرار داشته، باید مسئولان حوزه شهری را تنها به فکر توسعه و آبادانی انداخته و پرداختن به مسائل حاشیه ای و دروغ پردازی های بی مورد در حوزه توسعه این شهر گردشگرپذیرمفهومی ندارد.

شهردار چالوس که به مناسبت ولادت امام رضا (ع) چند روزی را به مرخصی رفته تا به پابوسی امام رضا (ع) برود گویا در سایه او، شایعاتی بزرگ مبنی بر استعفای وی به گوش رسیده تا جایی که وی چندین بار نسبت به تایید و تکذیب گفته های خود از راه دور اقدام کرده است.

محمد حسن حکیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچگونه استعفایی از شهردار در صحن شورا مطرح نشده است اظهار داشت: به صراحت همه گفتمان های پیرامون ترک شهرداری را رد کرده و اعلام می کنم وی کماکان بعنوان شهردار به خدمت خود ادامه می دهد.

قربان سام دلیری، دیگر عضو شورای شهر چالوس با رد اعلام وصول استعفای شهردار گفت: اعضای شورا از کار ایشان رضایت کامل داشته و معتقدند باید با قدرت به کار خود ادامه دهد.

ویدا صیادی نژاد، تنها بانوی عضو شورا نیز با رد هرگونه شایعه پیرامون اختلاف شهردار و اعضای شورا گفت: شهردار منتخب شورا از بدو ورود با اقدامات بسیار خوب و طرح ها و برنامه های کارشناسی شده موجب دلگرمی شهروندان در روند رو به رشد شهر شده اند.

وی افزود: اعضای شورا از ندرلو در دستیابی به اهداف مورد نظر در راه عمران و آبادانی شهر حمایت کرده و همگی بر ادامه همکاری شان با مجموعه شهرداری و شورای شهر تاکید دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس با رد شایعه اختلاف اعضای شورا و تقدیم استعفای کتبی شهردار گفت: در جلسه شورای شهر همه اعضا به اتفاق از شهردار دفاع و بر ادامه خدمت ایشان بر مسند شهرداری تاکید داشتند.

محمد اسماعیل نعمت زاده افزود: وی هم اکنون در مرخصی پنج روزه بسر برده و از شنبه هفته آینده کار خود را از سر خواهد گرفت.