رئیس مجلس از مدال آوران المپیک 2012 تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی مراسمی در مجلس شورای اسلامی از قهرمانان ، مدال آوران و مربیان تیم های شرکت کننده در المپیک 2012 لندن تقدیر کرد.

بنابراین گزارش در این مراسم از حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی دارندگان مدال طلای مسابقات المپیک تقدیر شد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی از احسان حدادی تنها مدال آور المپیکی رشته دو و میدانی در تاریخ ایران و دارنده مدال نقره مسابقات المپیک لندن با اهدای لوح و تابلوفرش تقدیر به عمل آورد.

بر اساس این گزارش رئیس مجلس در این مراسم از صادق گودروزی و محمد باقری معتمد دارندگان مدال نقره مسابقات المپیک و احسان لشگری و کمیل قاسمی دارندگان مدال برنز مسابقات المپیک تجلیل کرد.

پس از پایان این مراسم و سخنرانی لاریجانی مدال آوران المپیک با رئیس مجلس عکس یادگاری گرفته و سپس از موزه مجلس شورای اسلامی دیدن کردند.