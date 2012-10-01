به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری پس از تساوی تیمش برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم تلاش کردند تا به سه امتیاز دست یابند اما در نیمه دوم حملات ما بیشتر بود و به نظرم نباید امتیازات تقسیم می‌شد. در مجموع بازی خوبی بود و داوری هم مشکلی نداشت.

وی در خصوص اظهارات ستار همدانی و پاسخ محمدعلویی یکی از مسئولان این باشگاه به مربی فصل پیش تراکتورسازی اضافه کرد: از نظر من وقتی رقابت‌های داخل زمین رسانه‌ای شود، اتفاق خوبی رخ نمی‌دهد. آقای علویی نظر خاص خودش را مطرح کرده، زیرا همدانی به عنوان مدافع قلعه نویی مصاحبه و علویی هم احساس مسئولیت کرده و پاسخ ایشان را داده است. به نظر من برای چه باید اتفاقات یکسال گذشته را نبش قبر کنیم زیرا فایده‌ای ندارد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص اینکه علویی گفته است برخی بازیکنان فصل پیش مقابل استقلال بازی نکرده‌اند، تصریح کرد: همدانی آن زمان مصاحبه کرد و گفت قلعه نویی به بازیکنان تیم گفته است مواظب پای بازیکنان استقلال باشد. وقتی مربی می‌گوید مراقب بازیکنان باشیم و در تبریز سه امتیاز از دست ندهیم این موضوع جالبی نیست، ولی من نمی‌خواهم بیشتر از این به آن اشاره کنم.

جعفری در پایان در خصوص اینکه ممکن است به خاطر مشکلات ساختاری AFC سهمیه ایران را کم کند و احتمال حضور نیافتن تراکتورسازی در آسیا وجود دارد، گفت: این مشکلی است که به سطح کلان فوتبال ما بازگشته، ما نگران آن هستیم و باید حل شود. ما سال پیش برای آسیایی کردن تراکتور سرمایه گذاری زیادی انجام دادیم و حذف این تیم از آسیا، آسیب بسیاری به ما می‌زند که امیدوارم این اتفاق نیافتد.