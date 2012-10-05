استقبال از "بوسیدن روی ماه" راضی کننده است

غلامرضا فرجی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:بلیت این فیلم در دو سانس اول سینما آزادی به صورت نیم بها ارائه می شود و این موضوع می تواند به جذب مخاطب کند.

وی افزود: این فیلم سه شنبه هفته گذشته در روز بلیت نیم بها به لحاظ فروش در صدر گیشه سینما آزادی قرار گرفته است. این موضوع نشان می دهد که مردم از فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس نیز استقبال می کنند.

فرجی ادامه داد:"بوسیدن روی ماه" هنوز در برخی سینماهای شهرستانها اکران نشده است و طی چند روز آینده این اتفاق محقق می شود. اما خوشبختانه در همین شهرهایی که به نمایش در امده نیز مانند تهران استقبال خوبی ازفیلم شده است و این موضوع راضی کننده است. البته برای بلیت نیم بها در شهرستانها نیز برنامه هایی داریم.

"بوسیدن روی ماه" از پنجم مهرماه در گروه سینما آزادی به نمایش عمومی درآمده است و شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، صابر ابر، مسعود رایگان، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، شیدا خلیق و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم روایت انتظار دو مادر است.

تازه‌ترین همکاری مشترک سازندگان "طلا و مس" محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و پخش آن را سازمان توسعه سینمایی سوره برعهده دارد.