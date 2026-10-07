به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی شامگاه چهارشنبه در آستانه دیدار نساجی مازندران برابر ذوب‌آهن اصفهان، درباره شرایط تیمش اظهار کرد: در روزهای گذشته تلاش کردیم پیش از هر چیز شناخت دقیقی از وضعیت نساجی پیدا کنیم و شرایط بازیکنان را از نظر بدنی، ذهنی و تاکتیکی مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه نساجی از بازیکنان توانمندی برخوردار است، افزود: ذوب‌آهن نیز تیم قابل احترامی است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد، اما ما برای مسابقه پیش رو برنامه مشخصی داریم و می‌خواهیم فوتبال مورد نظر خود را در زمین اجرا کنیم.

سرمربی نساجی ادامه داد: فلسفه‌ای که برای تیم‌هایم دنبال می‌کنم، مبتنی بر بازی رو به جلو است. می‌خواهیم با استفاده از توان فنی بازیکنان، فشار مناسبی روی حریف ایجاد کنیم و تعداد موقعیت‌های گلزنی خود را افزایش دهیم.

دقیقی با اشاره به نقش هواداران نساجی در مسابقات خانگی گفت: حضور تماشاگران می‌تواند انرژی مضاعفی به بازیکنان بدهد. تلاش می‌کنیم این انرژی را در مسیر درست قرار دهیم و با ترکیب حمایت هواداران و اجرای برنامه‌های تاکتیکی، شرایط خوبی برای تیم ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: هواداران حق دارند فوتبال باکیفیتی ببینند و من تلاش می‌کنم نساجی تیمی باشد که سبک بازی‌اش برای تماشاگران جذاب و لذت‌بخش باشد. البته رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند مجموعه‌ای از عوامل است و امیدواریم حاصل تلاش همه اعضای تیم در نهایت به موفقیت منجر شود.

سرمربی نساجی درباره زمان مورد نیاز برای پیاده‌سازی کامل تفکرات تاکتیکی خود نیز گفت: فوتبال پرفشار و پرس از بالا نیازمند هماهنگی و آمادگی مناسب بازیکنان است و طبیعی است که برای رسیدن به اجرای کامل این سبک، زمان لازم باشد. با این حال، قصد نداریم کمبود زمان را دستاویزی برای توجیه عملکردمان قرار دهیم و باید از شرایط موجود بیشترین استفاده را ببریم.

دقیقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور در نساجی اظهار کرد: از حضور در این باشگاه خوشحالم. پیش از این نیز صحبت‌هایی برای حضورم در نساجی مطرح شده بود، اما در مقاطع قبلی این همکاری شکل نگرفت و اکنون شرایط برای این اتفاق فراهم شده است.

وی افزود: حضور در تیمی با چنین هواداران پرشوری برای من جذاب است. حمایت مالک باشگاه و مدیرعامل نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای کار فراهم کند و امیدوارم مجموعه باشگاه بتواند در کنار هم شرایطی ایجاد کند که نساجی فوتبال باکیفیتی به نمایش بگذارد.

سرمربی نساجی همچنین با اشاره به موفقیت‌های علمی اخیر جوانان مازندران و قائمشهر گفت: افتخاراتی که دانش‌آموزان این منطقه در کنکور به دست آورده‌اند، نشان می‌دهد ظرفیت‌های قائمشهر و مازندران تنها به ورزش محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این منطقه در کنار معرفی قهرمانان ورزشی، در زمینه علم و آموزش نیز استعدادهای ارزشمندی دارد و موفقیت جوانان قائمشهری در عرصه علمی می‌تواند برای همه مردم استان مایه افتخار باشد.

نساجی مازندران در دیدار پیش رو پنجشنبه به مصاف ذوب‌آهن اصفهان خواهد رفت.