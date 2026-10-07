  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

دقیقی: نساجی را برای فوتبال تهاجمی آماده می‌کنیم

دقیقی: نساجی را برای فوتبال تهاجمی آماده می‌کنیم

قائمشهر- سرمربی نساجی مازندران با تأکید بر اهمیت حمایت هواداران در دیدار برابر ذوب‌آهن گفت: هدف ما این است که تیمی با رویکرد تهاجمی، پرس شدید و خلق موقعیت‌های متعدد به میدان بفرستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی شامگاه چهارشنبه در آستانه دیدار نساجی مازندران برابر ذوب‌آهن اصفهان، درباره شرایط تیمش اظهار کرد: در روزهای گذشته تلاش کردیم پیش از هر چیز شناخت دقیقی از وضعیت نساجی پیدا کنیم و شرایط بازیکنان را از نظر بدنی، ذهنی و تاکتیکی مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه نساجی از بازیکنان توانمندی برخوردار است، افزود: ذوب‌آهن نیز تیم قابل احترامی است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد، اما ما برای مسابقه پیش رو برنامه مشخصی داریم و می‌خواهیم فوتبال مورد نظر خود را در زمین اجرا کنیم.

سرمربی نساجی ادامه داد: فلسفه‌ای که برای تیم‌هایم دنبال می‌کنم، مبتنی بر بازی رو به جلو است. می‌خواهیم با استفاده از توان فنی بازیکنان، فشار مناسبی روی حریف ایجاد کنیم و تعداد موقعیت‌های گلزنی خود را افزایش دهیم.

دقیقی با اشاره به نقش هواداران نساجی در مسابقات خانگی گفت: حضور تماشاگران می‌تواند انرژی مضاعفی به بازیکنان بدهد. تلاش می‌کنیم این انرژی را در مسیر درست قرار دهیم و با ترکیب حمایت هواداران و اجرای برنامه‌های تاکتیکی، شرایط خوبی برای تیم ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: هواداران حق دارند فوتبال باکیفیتی ببینند و من تلاش می‌کنم نساجی تیمی باشد که سبک بازی‌اش برای تماشاگران جذاب و لذت‌بخش باشد. البته رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند مجموعه‌ای از عوامل است و امیدواریم حاصل تلاش همه اعضای تیم در نهایت به موفقیت منجر شود.

سرمربی نساجی درباره زمان مورد نیاز برای پیاده‌سازی کامل تفکرات تاکتیکی خود نیز گفت: فوتبال پرفشار و پرس از بالا نیازمند هماهنگی و آمادگی مناسب بازیکنان است و طبیعی است که برای رسیدن به اجرای کامل این سبک، زمان لازم باشد. با این حال، قصد نداریم کمبود زمان را دستاویزی برای توجیه عملکردمان قرار دهیم و باید از شرایط موجود بیشترین استفاده را ببریم.

دقیقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور در نساجی اظهار کرد: از حضور در این باشگاه خوشحالم. پیش از این نیز صحبت‌هایی برای حضورم در نساجی مطرح شده بود، اما در مقاطع قبلی این همکاری شکل نگرفت و اکنون شرایط برای این اتفاق فراهم شده است.

وی افزود: حضور در تیمی با چنین هواداران پرشوری برای من جذاب است. حمایت مالک باشگاه و مدیرعامل نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای کار فراهم کند و امیدوارم مجموعه باشگاه بتواند در کنار هم شرایطی ایجاد کند که نساجی فوتبال باکیفیتی به نمایش بگذارد.

سرمربی نساجی همچنین با اشاره به موفقیت‌های علمی اخیر جوانان مازندران و قائمشهر گفت: افتخاراتی که دانش‌آموزان این منطقه در کنکور به دست آورده‌اند، نشان می‌دهد ظرفیت‌های قائمشهر و مازندران تنها به ورزش محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این منطقه در کنار معرفی قهرمانان ورزشی، در زمینه علم و آموزش نیز استعدادهای ارزشمندی دارد و موفقیت جوانان قائمشهری در عرصه علمی می‌تواند برای همه مردم استان مایه افتخار باشد.

نساجی مازندران در دیدار پیش رو پنجشنبه به مصاف ذوب‌آهن اصفهان خواهد رفت.

کد مطلب 6971416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها