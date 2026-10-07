شهروند ناشنوای اهوازی بر اثر برخورد با قطار فوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مطوری چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: فردی که ناشنوا بوده است پشت‌به‌قطار در حریم خط آهن در حال حرکت بود که با وجود به صدا درآمدن بوق هشدار از سوی راننده، به دلیل معلولیت شنوایی متوجه نزدیک شدن قطار نشده و دچار سانحه می‌شود.

وی با اشاره به طول خط ترمز قطار تصریح کرد: لوکوموتیوران بلافاصله پس از مشاهده فرد، اقدام به ترمز شدید کرد اما معمولاً خط ترمز این وسیله نقلیه بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ متر است و توقف آنی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل راه‌آهن جنوب با بیان اینکه فرد مصدوم بلافاصله پس از حادثه برای مداوا به بیمارستان منتقل شد افزود: متأسفانه این فرد با وجود تلاش کادر درمان، جان خود را از دست داد.

مطوری با اشاره به خطرات جدی تردد در حریم خطوط آهن خاطرنشان کرد: حریم راه‌آهن منطقه خطر محسوب می‌شود لذا از شهروندان تقاضا داریم به هیچ عنوان در اطراف خطوط ریلی تردد نکرده و به هشدارهای ایمنی توجه جدی داشته باشند.