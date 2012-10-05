بیماران بی بضاعت اردبیلی تسهیلات کمک درمانی می گیرند

عباس دستباز ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مرکز درمان ناباروری اردبیل در گفتگو با مهر عنوان کرد: این تسهیلات در راستای حمایت از افراد و طبقه محروم جامعه و به منظور تسهیل روند درمانی مطرح شده و در دست بررسی است.

وی ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه را از دیگر اهداف طرح پرداخت تسهیلات به افراد بی بضاعت عنوان کرد و یادآور شد: پیشنهاد این طرح از سوی جهاد دانشگاهی استان و در خصوص درمان ناباروری شهروندان کم درآمد ارائه شده و هم اکنون در حال رایزنی با بانکها برای عملیاتی کردن آن هستیم.

معاون استاندار اردبیل با تاکید بر حمایت های شایسته از اجرای این طرح در استان متذکر شد: با اجرای این طرح می توان عدالت اجرا شده در زمینه بهداشت و درمان را تکمیل و بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

وی تصریح کرد: دولت با حمایت از فعالیتهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پژوهشی در جهت تحقق شعار عدالت گستری گام برمی دارد و حمایت از مرکز درمان ناباروری قفقاز می تواند در تحقق عدالت در استان اردبیل کمک موثری داشته باشد.

دستباز خواستار برنامه ریزیهای مناسب در خصوص اطلاع رسانی مناسب به مردم استان و بهره مندی از امکانات موجود برای شناساندن بیشتر این مرکز شد و ادامه داد: به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب گرایش مردم کم بوده اما ضروری است در بین مردم اعتماد سازیهای لازم به عمل آید.

وی به هزینه های بالای درمان ناباروری اشاره کرد و متذکر شد: با وجود چنین مرکزی در داخل استان قطعا هزینه های مربوط به رفت و آمد، اسکان و تغذیه بیماران بومی کاهش یافته و از برخی خطرات احتمالی در مسیر این رفت و آمدها نیز جلوگیری می شود.

دستباز اضافه کرد: با طرح اهداف و نحوه فعالیت این مرکز از طریق شورای سلامت و امنیت غذایی استان و معرفی بیشتر آن به مردم می توانیم گامهای موثری را در رفع دغدغه های عمومی در خصوص نازایی برداشته و پنجره امیدی را در زندگی زوج های نابارور بگشاییم.

